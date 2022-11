LIBRI: ALDO SILVA “OMICIDI D’AUTORE” IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE

Condividi

È disponibile in libreria e negli store online “Omicidi d’Autore”, il nuovo romanzo giallo/noir dello scrittore milanese Aldo Silva, edito da CTL Editore.

«Il libro “Omicidi d’Autore” nasce come sfida a quei lettori che amano il genere thriller, al quale sono molto appassionato, e strizza l’occhio a un genere che da anni imperversa nella letteratura noir anglosassone dove il reo si perde nelle trame del racconto, avvincendo il lettore sino all’ultima pagina. Mi auguro che chi lo leggerà possa provare lo stesso piacere che ho provato io nello scriverlo», commenta l’autore.

Sinossi

Milano è travolta da una serie di omicidi di giovani donne. Tutte corrispondono ad un unico tipo. Tutte more, tutte molto belle e con la stessa corporatura. I corpi vengono rinvenuti in alcune aree verdi della città. Sono tutte nude, tutte messe in posa come se dovessero essere fotografate e tutte hanno una rosa rossa appoggiata sul ventre.

L’Ispettore Nico Loverso della squadra omicidi si trova ad affrontare un caso delicato e contorto, una difficile matassa da sbrogliare che lo porta ad indagare alcuni sospetti che sembrano per alcuni versi adattarsi alla figura dell’assassino. Molte piste vengono seguite, ma sembra che il colpevole riesca sempre a farla franca. Poi, però, un’intuizione del collega Daccò e l’identificazione della pianta, da cui proviene un granulo di polline rinvenuto tra i capelli di una delle vittime, mettono l’Ispettore sulla strada giusta. Il finale, con un esito inaspettato, rivelerà finalmente il nome dell’assassino.

Biografia

Aldo Silva nasce a Milano e qui compie gli studi fino all’Università nella Facoltà di Medicina. Studi abbandonati alla fine del quinto anno per gravi motivi familiari. Si occupa poi col fratello della ditta di famiglia. Liquidata l’attività nel 2009, si dedica completamente alla passione per la scrittura, un primo amore mai abbandonato del tutto, e in pochi anni produce 9 romanzi, dei quali 6 (tra cui 4 thriller) ambientati nella sua città. Appassionato di Storia e Scienze Naturali oltre che di fotografia naturalistica applica, quanto da lui appreso, nei suoi romanzi unitamente alle sue conoscenze scientifiche sempre mantenute deste, dando ai suoi scritti un taglio accattivante ed intenso nel descrivere le situazioni nelle quali vengono a trovarsi i vari personaggi sempre tratteggiati con estrema cura.

Vive attualmente a Milano, sua città di elezione, che ha raramente lasciato se non per qualche viaggio di documentazione per i suoi romanzi e per poche vacanze all’estero: in Europa, Africa ed America del Sud.

L’opera è stata pubblicata in accordo con l’agenzia EditReal di Michela Tanfoglio.

In copertina: per la collana Nino Bozzi copertine d’autore l’opera di Diego Stella.