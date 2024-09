Libera di sognare: un viaggio poetico verso il sé autentico

Pubblicità

Il coraggio di togliere la maschera

«Ho indossato così tante maschere da dimenticare chi ero». Con queste parole, l’autrice Stefania Marchisone introduce il suo libro di poesie, “Libera di sognare”, pubblicato da Aletti Editore nella collana “Altre Frontiere – Britannia”. Attraverso quest’opera, Stefania decide di mettere a nudo la sua anima e ritrovare la piccola Stefania che amava scrivere e contemplare la natura. Il suo messaggio è chiaro: è possibile tornare a essere se stessi, abbracciando la bellezza delle proprie imperfezioni.

Un inno alla spontaneità e alla naturalezza

«Con questo libro, mi sono autorizzata a essere me stessa», racconta Stefania. “Libera di sognare” rappresenta il coraggio di uscire dalla zona di confort, di abbandonare le strade già tracciate per vivere in maniera più autentica. La poetessa incoraggia il lettore a non rincorrere la perfezione, ma a dare valore all’unicità di ciascuno, esplorando le proprie emozioni più profonde.

Poesia e psicologia: un incontro creativo

L’opera si propone come una contaminazione tra psicologia e poesia, offrendo una prospettiva unica sull’animo umano. Grazie alla traduzione in inglese, “Libera di sognare” raggiunge un pubblico internazionale, toccando il cuore di lettori in 86 Paesi. Per Stefania, il bilinguismo aggiunge una nuova dimensione alla poesia, rendendola accessibile e comprensibile a un pubblico più ampio.

La forza del sogno e dell’autodeterminazione

Attraverso versi semplici e diretti, il libro esplora temi come il coraggio, il cambiamento, il futuro e l’autodeterminazione. Le poesie di Stefania sono una vera e propria iniezione di fiducia: un invito a riconnettersi con il proprio bambino interiore e a credere nei propri sogni.

Un messaggio di speranza per l’anima

Nella sua prefazione, Hafez Haidar, noto per la sua traduzione de “Le mille e una notte”, sottolinea l’importanza del messaggio di Stefania: un invito a percorrere la propria strada, ignorando i pregiudizi della società. “Libera di sognare” è un inno all’amore per se stessi, all’ascolto del proprio corpo e alla cura della propria anima.

