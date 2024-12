L’hinterland milanese: una soluzione per le famiglie alla ricerca di case più grandi e convenienti

By

Un mercato in trasformazione: Milano e il fenomeno hinterland

L’hinterland milanese: una soluzione per le famiglie alla ricerca di case più...

Negli ultimi anni, Milano ha visto una significativa crescita dei prezzi delle abitazioni, spingendo sempre più famiglie a cercare soluzioni nell’hinterland milanese. L’analisi di Abitare Co., società specializzata in intermediazione immobiliare, evidenzia come questa tendenza sia sempre più marcata: i residenti milanesi si spostano verso i comuni di prima fascia, dove il rapporto qualità-prezzo delle abitazioni risulta più vantaggioso.

Prezzi e spazi: un confronto tra Milano e l’hinterland

Il divario nei prezzi tra la città e i comuni circostanti è sorprendente. Secondo lo studio, dal 2019 al 2023 i prezzi delle nuove abitazioni a Milano sono aumentati del 49%, raggiungendo una media di 7.690 euro al metro quadro, contro i 3.150 euro dell’hinterland (+27%). Questa differenza permette alle famiglie di acquistare abitazioni di dimensioni molto maggiori. Con un budget di 300.000 euro, a Milano si può comprare in media un appartamento di 40 mq, mentre nell’hinterland la superficie media acquistabile sale a 97 mq, con punte di 133 mq ad Abbiategrasso e 130 mq a Vimodrone.

Crescita delle compravendite e tendenze nei comuni limitrofi

L’interesse per l’hinterland non si riflette solo nei prezzi, ma anche nel numero di compravendite. Tra il 2019 e il 2023, Milano ha registrato un calo del 5,3%, mentre i 37 comuni di prima fascia hanno visto un incremento dell’11,6%. Località come Opera (+70,8%), Cusano Milanino (+63,3%) e Vimodrone (+61,7%) hanno guidato questa crescita, dimostrando la crescente attrattività dei comuni collegati al capoluogo tramite metropolitana e passante ferroviario.

Il contesto nazionale: un fenomeno diffuso

Il fenomeno non è limitato a Milano. Anche altre grandi città italiane mostrano una tendenza simile: nell’hinterland di Napoli, le compravendite sono aumentate del 78,3% rispetto al +7,1% in città. Roma, Torino e Bologna seguono lo stesso schema, con incrementi rispettivamente del 45,2%, 35,1% e 51,2% nei comuni di prima fascia.

Le ragioni del successo dell’hinterland

Secondo Giuseppe Crupi, CEO di Abitare Co., la scelta di spostarsi nell’hinterland è dettata da diversi fattori:

Prezzi più accessibili , che permettono di acquistare case nuove, più grandi e con una migliore efficienza energetica.

, che permettono di acquistare case nuove, più grandi e con una migliore efficienza energetica. Collegamenti efficienti : la presenza di infrastrutture come metropolitana e passante ferroviario rende i comuni di prima fascia altamente competitivi.

: la presenza di infrastrutture come metropolitana e passante ferroviario rende i comuni di prima fascia altamente competitivi. Offerta limitata a Milano: la scarsità di nuove costruzioni a prezzi accessibili, causata da uno stallo urbanistico, spinge molte famiglie a guardare oltre i confini cittadini.

Conclusione

L’hinterland milanese rappresenta una valida alternativa per chi cerca abitazioni spaziose, moderne e più economiche rispetto alla città. Il fenomeno, già evidente nei dati, è destinato a proseguire nei prossimi anni, trasformando il panorama immobiliare della provincia meneghina.

