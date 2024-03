“Levante” il nuovo singolo dei Mixotri

Pubblicità

Da venerdì 22 marzo 2024 sarà in rotazione radiofonica “Levante” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei Mixotri già disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 marzo.

“Levante” è un brano che descrive un viaggio emozionale attraverso una serie di contrasti e dualità che catturano l’essenza stessa della vita umana, utilizzando un’immagine metaforica di un ritratto. Guardandolo da lontano, si presenta come una distesa dorata popolata da forme armoniose nella loro sfocatura, che danzano e cantano all’unisono nella dolce culla terrestre. Ma scrutandolo più da vicino, si inizierà a notare la frattura nella tela, il fumo che fuoriesce dal girone infernale sottostante, le gambe annodate nell’urlo di madri che tacciono il pianto dei propri bambini, affamati e disorientati nella ricerca del senso in tutto quel vorticare. Continueranno a cercare nell’effimera speranza, mentre il vento sferza da est: levante.

Spiega la band a proposito del brano: “Solitudine, vento, madri e bambini, alberi e sorrisi forzati, gente sconosciuta ma solite espressioni. Il sole ad agosto è un richiamo esistenziale”.

Biografia

I MIXOTRI, band alternative rock, nascono nella primavera del 2018. Il gruppo è composto da Enrico Mercati (voce), Riccardo Palmieri (chitarra), Francesco Bertoni (chitarra), Andrea Barbari (batteria) e Alessandro Bottura (basso).

Nel 2019 “Prospettive dall’Oblio”, anticipato dal singolo “Mentre La Città Brucia”, rappresenta il loro primo lavoro discografico al quale fa seguito un tour promozionale di supporto all’album. Nel 2022 viene pubblicato il singolo “Sai”. Il brano ottiene un notevole riscontro da parte di pubblico, critica e addetti ai lavori e verrà inserito in varie playlist editoriali, tra le quali spicca quella di “Rock Italiano” a cura della V Rec, sancendo ufficialmente il ritorno post pandemico della band sulle scene. Segue un’intensa attività live in giro per la penisola e l’uscita di un secondo singolo: “BRYO”. Durante il 2023 la band continua ad esibirsi in numerosi concerti e si dedica alla scrittura e alla produzione di un nuovo lavoro discografico. Il loro secondo album vedrà la luce il 2 Aprile 2024 per Overdub Recordings. Il disco verrà distribuito da Master Music & Ingrooves/Universal in formato fisico e digitale.

