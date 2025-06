Let me in: il nuovo grido country-pop di Camilla Buzzetti tra fragilità e verità

Dal 6 giugno su digital store e in radio, Camilla Buzzetti torna con un singolo intenso che trasforma il non detto in musica

Un grido sussurrato: quando la musica diventa terapia

Let me in è un brano che parla chiaro. Senza troppi giri di parole, Camilla Buzzetti ci porta dentro un legame emotivo tossico, fatto di ambiguità, segnali contrastanti e attese disilluse. La protagonista cerca risposte da un ragazzo che la cerca solo per non sentirsi solo, ma che non le concede mai davvero un posto nella sua vita. Un tema universale, cantato con la voce sincera di chi preferisce mettere in musica ciò che non riesce a urlare.

Un brano nato nel tempo, tra cassetti aperti e confessioni

Scritto nel 2019, Let me in ha atteso il momento giusto per emergere, come racconta la stessa Camilla: “Era lì, nel cassetto, come Rewind, in attesa del suo tempo. Forse è nato da una storia altrui, ma la rabbia e la frustrazione che racchiude sono universali.” Il brano, diretto e crudo, sembra quasi una lettera mai spedita, un modo per confrontarsi con sé stessi prima ancora che con l’altro.

Country-pop all’italiana: un’estetica coerente e riconoscibile

Anche nel videoclip – girato nei giardini del Castello di Jerago – Camilla resta fedele alla sua estetica country-pop. Il gesto semplice di strappare i petali di una margherita (“m’ama non m’ama”) diventa il simbolo di un amore che non trova un posto dove fiorire. Gli sguardi in camera, le pause, i momenti di silenzio: tutto contribuisce a raccontare una storia senza filtri. AltaVibe Music continua così a sostenere un progetto artistico coerente e promettente.

Chi è Camilla Buzzetti: autenticità senza compromessi

A soli 21 anni, Camilla Buzzetti si è già costruita una propria identità musicale, fatta di influenze anglo-americane, testi sinceri e una sensibilità rara. Il suo percorso solista inizia nel 2023, e da allora ha pubblicato brani come “Over”, “Rewind” e ora “Let me in”, sempre con l’etichetta AltaVibe Music. Il suo è un country-pop moderno che guarda al mondo senza dimenticare le proprie radici italiane.

10 domande e risposte su Camilla Buzzetti e “Let me in”

1. Quando è uscito “Let me in”?

Il 6 giugno 2025 su tutti gli store digitali e in radio.

2. Di cosa parla “Let me in”?

Racconta il legame ambiguo con una persona che manda segnali contrastanti.

3. Che stile musicale ha Camilla Buzzetti?

Unisce country e pop, con influenze americane e britanniche.

4. Dove è stato girato il videoclip?

Nei giardini del Castello di Jerago, in provincia di Varese.

5. Che età ha Camilla Buzzetti?

21 anni.

6. Quali sono gli altri singoli di Camilla?

“Over” e “Rewind” sono i suoi brani precedenti.

7. Qual è il tema del video di “Let me in”?

L’incertezza emotiva, espressa anche simbolicamente con il “m’ama non m’ama”.

8. Chi produce i brani di Camilla?

AltaVibe Music, etichetta indipendente.

9. Dove posso ascoltare il brano?

Su tutte le principali piattaforme di streaming.

10. “Let me in” è autobiografico?

Non direttamente, ma riflette emozioni vissute da chiunque abbia sperimentato relazioni complicate.