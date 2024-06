leomeconi: è online il video di “supergelosa”, il nuovo singolo inedito

Pubblicità

Fuori il video del nuovo singolo di leomeconi “supergelosa” già in radio e disponibile su tutte le piattaforme e store digitali (Zero4leo Music / The Orchard).

«Con un ritornello catchy ed una produzione che gira intorno alla linea del basso suonato da me, “supergelosa” è un brano che segue il fil rouge di “guastafeste” – afferma leomeconi – cosa succede quando un rapporto si complica? La fiducia viene meno, manca il coraggio di staccare la spina, ma ormai è troppo tardi e i baci non fanno più effetto. Quando un vaso si rompe è rotto per sempre. “supergelosa” è un brano pop da cantare in spiaggia davanti a un falò pur trattando un argomento delicato come le difficoltà che spesso si vivono nelle relazioni personali.»

Il video che si ispira visivamente ai classici del cinema estivo, girato sulla riviera romagnola al Lido di Savio / Cervia, mostra la spensieratezza di leomeconi con la partecipazione, tra gli altri, in veste di amici, dei LOAD che con lui oltre a suonare live, passano diversi momenti di vita insieme. La regia è di Alessio Sansone

leomeconi, all’anagrafe Leonardo Meconi nato a Bologna il 13-05-2004, è un cantautore e chitarrista ed ha all’attivo due album, “I’ll Fly Away” (2019) e “Lato A Side B” (2021). Ha partecipato a X-Factor 2020 ed è stato finalista al Festival di Castrocaro 2021. Nel 2022, dopo aver partecipato come artista invitato al Ferrara Buskers Festival, inizia a collaborare con il produttore irlandese multiplatino Don Mescall, registrando a Quivvy (Irlanda) il suo prossimo album. Nel frattempo, dà vita al progetto LOAD, formando una band nata sui banchi di scuola che lo accompagna durante i live tra il 2022 e il 2023. leomeconi & LOAD è il progetto che porta sul palco con il proprio repertorio originale arricchito di alcune cover dei suoi artisti preferiti. A luglio 2023 termina gli studi al liceo musicale Lucio Dalla di Bologna e partecipa alle Clinics di Umbria Jazz; al termine viene convocato per una audition che lo porta a vincere una borsa di studio per 4 anni al Berklee College of Music di Boston. In attesa della pubblicazione dell’album prodotto in Irlanda, leomeconi decide di far uscire i brani più amati dai fan durante i suoi live. A dicembre 2023 viene pubblicata la versione studio de “La notte più bella”, a marzo 2024 il singolo “guastafeste feat. LOAD” e il 14 giugno ha pubblicato “supergelosa” brano in cui si tratta delle dinamiche nelle relazioni personali.

leomeconi

