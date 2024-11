LEO Pharma sostiene la lotta alla trombosi: un impegno per la prevenzione e la consapevolezza

By

La campagna di sensibilizzazione promossa da LEO Pharma mira a informare il pubblico sui rischi della tromboembolia venosa (TEV), in collaborazione con medici e associazioni di pazienti.

LEO Pharma sostiene la lotta alla trombosi: un impegno per la prevenzione...

Pubblicità

Condividi

L’importanza della prevenzione della trombosi venosa

La tromboembolia venosa (TEV) colpisce una persona su quattro nel mondo, rappresentando una delle principali cause di morte. Per LEO Pharma, la sensibilizzazione su questa patologia è fondamentale per ridurre i rischi.

Il congresso a Napoli: un focus sui pazienti oncologici

Il 7 novembre, durante il congresso dell’Ospedale Cardarelli in collaborazione con la LILT, si discuteranno i principali fattori di rischio e i segnali di allarme della trombosi, con particolare attenzione ai pazienti oncologici, che presentano un rischio di TEV nove volte maggiore rispetto alla popolazione generale.

Pubblicità

Il supporto di LEO Pharma e il ruolo delle eparine a basso peso molecolare

LEO Pharma offre un contributo essenziale con tinzaparina sodica, unica EBPM in Italia specifica per la profilassi e il trattamento prolungato della TEV nei pazienti adulti con tumori solidi. Un aspetto vantaggioso di tinzaparina è la somministrazione giornaliera unica, utile per migliorare l’aderenza alla terapia.

Segni e sintomi della trombosi venosa profonda e dell’embolia polmonare

Riconoscere i sintomi è cruciale: dolore, gonfiore, arrossamento nella TVP e difficoltà respiratoria, dolore toracico e tosse con sangue nella EP sono segni da non sottovalutare. La tempestività del trattamento può salvare vite.