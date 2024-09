Le RSA di Lucca: una battaglia per anziani e lavoratori

Le strutture per anziani in pericolo. Per il Gruppo civico Toscana 2030 è il momento di agire per tutelare le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) di Lucca.

La situazione critica delle RSA Pia Casa e Monte San Quirico

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) di Lucca, tra cui Pia Casa e Monte San Quirico, sono in una situazione di forte precarietà. La comunità è chiamata a mobilitarsi per garantire il futuro di queste strutture essenziali per l’assistenza agli anziani e la tutela dei lavoratori. La gestione incerta minaccia la continuità dei servizi e mette in discussione i diritti fondamentali di chi lavora e di chi vive in queste strutture.

“Non possiamo permettere che l’impegno di questi lavoratori vada sprecato e che gli anziani si trovino senza un punto di riferimento,” ha dichiarato Domenico Capezzoli, presidente del Gruppo Civico Toscana 2030 e lavoratore presso la RSA Pia Casa.

Una crisi che colpisce anziani e lavoratori

La situazione attuale non solo crea incertezza per gli anziani ospiti delle RSA, che si trovano privi di garanzie per il futuro, ma anche per i lavoratori, che operano in condizioni sempre più difficili. Questo peggioramento delle condizioni di lavoro incide negativamente sulla qualità dell’assistenza fornita, e allo stesso tempo mette a rischio la salute e la sicurezza dei dipendenti.

“Da troppo tempo i lavoratori delle RSA sono costretti a lavorare in condizioni insostenibili. Non possiamo più accettarlo,” ha aggiunto Capezzoli.

La comunità si mobilita: una richiesta urgente

La comunità lucchese è forte e unita, e ora più che mai è il momento di far sentire la propria voce. È necessario che cittadini, associazioni e forze politiche si schierino a difesa delle RSA. Solo uniti si potrà garantire la continuità assistenziale e la tutela dei posti di lavoro.

“Chiediamo con forza all’amministrazione comunale di intervenire subito, di indire immediatamente una nuova gara per la gestione delle RSA. Non possiamo più aspettare,” ha ribadito Capezzoli.

Un futuro da costruire insieme

La richiesta è chiara: salvare le RSA e garantire una gestione sicura e trasparente. Il rischio di ulteriori ritardi potrebbe avere conseguenze devastanti per anziani e lavoratori. La comunità di Lucca è pronta a intraprendere tutte le azioni necessarie per tutelare i propri diritti.

