Le previsioni economiche dell’eurozona non giustificano un taglio dei tassi oltre i 25 punti base

Le proiezioni economiche per l’Eurozona continuano a indicare un rallentamento dell’inflazione e una crescita economica moderata, ma non giustificano un taglio dei tassi di interesse superiore ai 25 punti base. Secondo David Chappell, Senior Fixed Income Portfolio Manager di Columbia Threadneedle Investments, è improbabile che il Comitato Direttivo della BCE decida per una riduzione di 50 punti base nel breve termine.

Chappell sottolinea che “la BCE probabilmente procederà con un approccio graduale nelle prossime riunioni. Tuttavia, il ritmo della normalizzazione potrebbe accelerare con l’arrivo della primavera, quando le implicazioni della politica commerciale di Donald Trump saranno più chiare”.

In un contesto in cui l’incertezza globale resta elevata, la BCE sembra orientata a mantenere una politica monetaria accomodante, evitando però misure drastiche che potrebbero destabilizzare i mercati finanziari. Le decisioni di Francoforte nei prossimi mesi saranno cruciali per bilanciare il sostegno alla crescita senza generare squilibri nel sistema bancario europeo.

