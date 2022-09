Le nuove sfide della salute globale,  a Firenze un convegno e una summer school per i professionisti della salute di domani

Sabato a Palazzo Medici convegno conclusivo in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della Sanità, dopo una settimana di corso destinato a 24 tra specializzandi, infermieri e tecnici della sanità arrivati da tutta Italia

Firenze, 8 settembre 2022 – Ha preso il via questa settimana la prima edizione della Summer School 2022 “Diseguaglianze e salute globale in ambito pediatrico”, organizzata dal Meyer, in collaborazione con il Centro di Salute Globale della Regione Toscana. Questa settimana di formazione, che ha accolto 24 giovani (medici specializzandi, infermieri e tecnici della sanità) da tutta Italia, culminerà dopodomani, sabato 10 settembre, in un convegno di respiro internazionale dal titolo “Le nuove sfide della salute globale”. L’evento, che sarà ospitato a Palazzo Medici Riccardi, a Firenze, sala Luca Giordano, è organizzato in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità.

Il convegno. Il convegno si propone come spunto di riflessione e occasione di scambio circa la tematica della salute globale alla luce del nuovo contesto mondiale conseguente alla pandemia Covid-19 e all’attuale condizione socio-sanitaria, ponendo l’accento sull’ambito materno infantile. La giornata sarà caratterizzata da un primo intervento sulle disuguaglianze socio-economiche e sanitarie al quale seguirà una tavola rotonda multisettoriale che vedrà il contributo di professionisti provenienti da diversi ambiti disciplinari. Il convegno sarà aperto al grande pubblico*, oltre che ai discenti della Summer School, per i quali tale giornata si configurerà anche come momento conclusivo del corso. “Crediamo che in questo momento storico sia fondamentale alimentare la riflessione sul tema centrale delle diseguaglianze in salute e come queste si avverino tra i Paesi del nord e il sud del mondo ma anche all’interno dei Paesi stessi. I nostri studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con esperti nazionali e internazionali sulle varie tematiche che hanno guidato il percorso di apprendimento, fornendogli strumenti sia teorici che pratici di cui spero potranno fare tesoro in futuro”, commenta Maria Jose Caldes, direttrice del Centro di Salute Globale della Regione Toscana/AOU Meyer.

La Summer School. La Summer School ha invece preso il via a partire dal 5 settembre, presso Villa La Quiete: durante il corso, anch’esso organizzato dal Meyer, in collaborazione con il CSG, vengono approfondite le grandi tematiche di salute globale ponendo l’accento sull’ambito pediatrico, in linea con la vocazione del Meyer. Si spazia dalla malnutrizione infantile, alla gestione delle emergenze nei contesti di crisi sanitarie, alle sfide dell’infettivologia, con particolare rilievo ai determinanti della salute e alle diseguaglianze, che sono il fulcro attorno al quale sono sviluppati i diversi ambiti tematici. La Summer School ha la durata complessiva di una settimana suddivisa in sei giornate tematiche con una metodologia attiva che prevede lezioni frontali e workshop interattivi, destinata a profili sanitari interessati ad acquisire conoscenze e competenze che permettano di analizzare i fenomeni attraverso un approccio di salute globale.

*Per partecipare al convegno è necessario iscriversi al seguente link: http://159.213.95.27/portale_formazione_meyer/edizioni.php?ID_PUBBLICAZIONE=923&fbclid=IwAR0a5BXR4V-EYEh57_sOyBgiFRs5xlXW8rFfqeWgMBYfCWO-1iJ3I1nycHU