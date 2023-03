Le nuove regole per l’industria del gioco d’azzardo sono attese per aprile

Pubblicità

Sarà ad aprile che scopriremo le nuove leggi e regole per l’ industria del gioco d’azzardo . Il governo italiano ha indetto una completa riorganizzazione del settore nei prossimi mesi, il ché comprenderà una serie di cambiamenti nel settore del gioco d’azzardo.

Il premier Giorgia Meloni ha incaricato il deputato al Tesoro Italo Volpe con il ruolo di sovrintendere all’iniziativa e riorganizzare il settore del gioco d’azzardo. L’obiettivo all’apice di questa riorganizzazione è chiaro: la stabilità del mercato.

La Riforma

Il deputato al Tesoro Italo Volpe non agirà da solo, ma sarà affiancato nella riorganizzazione del settore del gioco d’azzardo da Sandra Savino, appartenente a Forza Italia. Questa revisione sarà vista nel contesto del disegno di legge di riforma fiscale inerente all’anno 2023. Questo disegno di legge rivedrà svariati ambiti, come l’IV federale e le imposte sul reddito, ma anche sulle imprese e sulle pensioni.

L’Intervento Normativo

Durante un convegno a Ro,a il deputato al Tesoro Italo Volpe ha affermato che un intervento normativo sul mercato va fatto, e che di conseguenza sia lecito ipotizzare che nel disegno di legge di riforma fiscale ci debba essere anche un capitolo dedicato al settore del gioco d’azzardo. In questo quadro generale, saranno tantissimi gli aspetti presi in considerazione riguardo al gioco d’azzardo. Uno tra tanti sarà la stipulazione di regole per i luoghi di gioco, come le distanze dei negozi, gli orari di apertura e le misure relative al gioco d’azzardo. Questo quadro generale sarà pronto in aprile. Per quanto riguarda la mancanza di concorrenza sul mercato nel settore, Volpe ha affermato che una revisione più completa, da sei a 12 mesi, sarà necessaria per approfondire la questione.

L’economia italiana sta passando un momento di crisi. Ecco perché i cambiamenti nel settore avranno un’impatto importante sotto un aspetto non solo economico ma anche culturale. Un altro elemento da tenere in considerazione quando si parla di rifroma, è la nomica di Roberto Alesse come presidente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Egli andrà a prendere il posto di Marcello Minenna il cui mandato è ormai terminato. Questo cambiamento avrà sicuramente un impatto sul settore, in quanto la linea di lavoro di Minenna aveva previsto un dimezzamento delle concessioni, che non era poi avvenuto a causa di svariate limitazioni. Per concludere, anche il divieto di sponsorizzazione del gioco d’azzardo nel calcio, potrebbe venire revocato, almeno parzialmente, per guadagnare dall’impatto di questo settore. Nei prossimi mesi, soprattutto ad aprile, vedremo quali altri cambiamenti sono in programma.