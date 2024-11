Le multinazionali possono prosperare in tempi difficili.

Pubblicità

Condividi

Le multinazionali sono spesso meglio equipaggiate per affrontare le sfide globali. Grazie alla loro capacità di adattarsi e di operare in diversi mercati, queste aziende dimostrano una resilienza straordinaria anche nei periodi di incertezza. Jody Jonsson, Equity Portfolio Manager di Capital Group, condivide quattro motivi che spiegano perché queste imprese possono continuare a prosperare.

1. Le multinazionali sanno adattarsi alle tensioni geopolitiche

Le relazioni tra USA e Cina restano complesse, ma le multinazionali hanno dimostrato di saper navigare queste sfide. Aziende come TSMC e ASML sono esempi di “campioni globali” che continuano a investire a livello internazionale per diversificare le loro operazioni. TSMC sta espandendo le sue attività in Arizona e Giappone, mentre ASML rafforza la sua presenza in Germania, Connecticut e California. Queste aziende mostrano come le multinazionali possano riorganizzarsi e posizionarsi per il successo anche in un contesto difficile.

Pubblicità

2. Team di gestione esperti affrontano le sfide con strategia

Novo Nordisk rappresenta un esempio eccellente di come i team di gestione esperti possano ottimizzare le operazioni. L’azienda ha migliorato la gestione della catena di approvvigionamento e investito in nuove strutture in Italia, Belgio e Indiana. Inoltre, sta espandendo la capacità produttiva in Danimarca e Francia. Questi interventi strategici dimostrano che una gestione proattiva è fondamentale per superare gli ostacoli e garantire il successo a lungo termine.

3. La riconfigurazione della catena di approvvigionamento è una risorsa

La pandemia e i conflitti globali hanno spinto molte aziende a rivalutare le loro catene di fornitura. La tendenza verso il “reshoring” e il trasferimento della produzione in India, Vietnam e Messico evidenzia l’importanza della resilienza rispetto alla pura efficienza. Caterpillar, ad esempio, ha diversificato le sue attività per rispondere alla domanda di infrastrutture IT e transizione energetica. I suoi generatori diesel e a gas giocano un ruolo cruciale nei data center, dimostrando l’importanza di una strategia adattiva.

4. I campioni globali prosperano nei mercati emergenti

Le multinazionali che adottano un approccio multi-locale sono meglio posizionate per competere nei mercati emergenti. Ad esempio, Mercado Libre, definito “l’Amazon dell’America Latina”, si distingue per il coinvolgimento di venditori locali, offrendo ai consumatori un accesso rapido a prodotti di qualità. Questa strategia iper-locale permette di costruire fiducia e conquistare mercati in rapida crescita.

Conclusione

Secondo Jody Jonsson, il successo delle multinazionali dipende dalla loro capacità di adattarsi, innovare e rispondere rapidamente alle esigenze del mercato globale. Per gli investitori attivi, questo è un momento favorevole per individuare aziende capaci di superare le sfide attuali e prosperare nel lungo termine.