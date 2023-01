Le interviste di Italia News: Giorgio Mannucci

Pubblicità

Condividi

Oggi vi parliamo di Giorgio Mannucci, che ha di recente pubblicato il suo secondo disco solista “Scoprire”, prodotto dallo stesso artista, con la collaborazione di Tommaso Bandecchi, Lorenzo Buzzigoli e Ale Bavo, anticipato dal singolo “Nelle tue scarpe”.

Abbiamo intervistato il cantautore livornese per conoscere meglio e scoprire i suoi progetti.

Pubblicità

Ciao Giorgio, benvenuto su Italia News. Com’è iniziato il tuo percorso artistico?

Avevo meno di 20 anni e con i compagni di scuola (tra cui il Maestro Pellegrini degli Zen Circus) formammo la nostra prima band, The Walrus. Con loro ho pubblicato 2 album e girato in lungo e in largo lo stivale iniziando a conoscere la bellezza dei live (il prima, il dopo, il durante), del furgone, dei viaggi, dello stare insieme. Da lì numerosi progetti sono nati e altri palchi sono stati infuocati.

Come potremmo definire il tuo genere?

Malinconico pop cantautorato elegantemente raffinato.

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Dipende di quale canzone si parla. In alcune racconto esperienze personali di cambiamenti profondi e necessari, talvolta legati a sconvolgimenti amorosi (“Bianco” “Le Cose cambiano”). In altri lancio per aria piccoli manifesti politici (“Nelle tue scarpe”) dove la comunità diventa l’unica via di salvezza.

“Scoprire” è il tuo nuovo disco. Ti va di presentarlo ai nostri lettori? C’è un filo conduttore che lega i brani dell’album?

È stato un parto un po’ travagliato questo album. Il covid e alcuni cambi gestionali (etichette e studi di registrazioni) hanno smosso il percorso di questo disco che nasce 5 anni fa con “nelle tue scarpe”, il brano più vecchio e arriva a “le cose cambiano”, quello più recente.

I brani di SCOPRIRE sono legati certamente da una presenza costante del mare, protagonista indiscusso della mia città, Livorno. Anche quest’ultima è molto presente in queste canzoni, omaggiata ora in “Ardenza Mare” (quartiere a sud della città dove ho avuto la fortuna di vivere), ora in “Nelle tue Scarpe” (brano nato dopo l’alluvione che colpì la mia città nel Settembre 2017).

In questo disco spero che si scopra l’importanza di non smettere mai di scoprire, di cercare, di andare avanti all’insegna della curiosità, del porsi delle domande senza che per forza si debbano ottenere delle risposte.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Vi dico che porteremo questo album insieme a Musiche per film che non esistono il 6 Gennaio al The Cage di Livorno. Dopo di che dovrebbero arrivare altre date.

Il primo gennaio uscirà il primo videoclip estratto da “Scoprire” diretto da me…

Rimanete aggiornati seguendomi sui miei profili social.