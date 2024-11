Le canzoni della Al-B.Band il 13 novembre al Signorvino di Affi: musica e sapori per una serata speciale

By

Un mercoledì da vivere con gusto e musica

Arriva la metà della settimana, quel mercoledì che richiede spesso una pausa speciale per ricaricare le energie. E quale occasione migliore per farlo se non con una serata al Signorvino di Affi (Verona)? Qui, il prossimo 13 novembre, sarà protagonista la Al-B.Band di Alberto Salaorni, pronta a coinvolgere il pubblico con la sua musica dal vivo e una selezione di canzoni unica nel panorama musicale attuale.

Una celebrazione di 25 anni di musica insieme

La Al-B.Band, guidata da Alberto Salaorni (chitarra e voce) e Davide Rossi (basso), ha di recente festeggiato un traguardo importante: ben 25 anni di carriera. “Suoniamo insieme da 25 anni”, raccontano i musicisti. “Ogni sera l’emozione è sempre la stessa, e questo ci spinge a continuare”. La celebrazione dell’anniversario, avvenuta lo scorso ottobre, ha confermato la forza di una formazione musicale che non smette di sorprendere.

Un sound originale e variegato

Un concerto della Al-B.Band è un’esperienza unica e indimenticabile. La band di Verona si distingue per la sua energia e per la capacità di coinvolgere il pubblico con scelte musicali originali. Alberto Salaorni e i suoi musicisti non seguono una scaletta fissa, ma si lasciano guidare dall’atmosfera della serata e dal feedback del pubblico, passando da un brano all’altro. Preferiscono eseguire pezzi di Battisti, Mina e grandi successi degli anni ’70, evitando le classiche hit di Vasco Rossi e Ligabue, e creando così un sound personale e riconoscibile.

Una formazione di talenti sul palco

Oltre a Salaorni e Rossi, la Al-B.Band si avvale di una squadra di musicisti talentuosi: Andrea Mai alle tastiere e Luca Modena alla batteria aggiungono intensità al sound, mentre ai cori si alternano le voci di Matilde Grillo e Giulia Baldo. La combinazione di questi elementi rende la band una delle formazioni più apprezzate nel panorama musicale veronese.

Un’occasione da non perdere al Signorvino di Affi

L’appuntamento al Signorvino di Affi il 13 novembre è un invito a vivere una serata diversa, dove buon cibo, ottimo vino e musica si fondono per creare un’atmosfera unica. Che tu sia un fan della Al-B.Band o semplicemente alla ricerca di una serata speciale, questo è un evento da segnare in agenda.