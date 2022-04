Le 5 tipologie di Gratta e Vinci online

I Gratta e Vinci online sono sempre più diffusi e la cosa non stupisce: negli ultimi anni le persone hanno dimostrato chiaramente di preferire le versioni virtuali e questo vale per i giochi così come per moltissimi altri servizi. Per chi ancora non li conoscesse però, è doveroso fare alcune precisazioni. È bene sapere innanzitutto che i Gratta e Vinci online non sono la stessa identica cosa dei biglietti cartacei che si acquistano dal tabaccaio: a cambiare sono le modalità di gioco ma anche i premi, che variano in base alla tipologia che si sceglie. È possibile trovare tutti i dettagli sulle probabilità statistiche di vincita per ciascun tipo di Gratta e Vinci online sul sito ufficiale dell’ADM.

Per poter giocare al Gratta e Vinci online è inoltre necessario aprire un conto gioco su uno dei siti rivenditori autorizzati da ADM. Bisogna dunque prestare attenzione, affidarsi solo ai portali regolamentati e porsi sempre dei limiti di budget.

Detto questo, può essere interessante scoprire quali sono tutti i giochi di Gratta e Vinci giocabili online. Vediamo dunque nel dettaglio le varie tipologie e le loro caratteristiche.

#1 Gratta e Vinci Linea PLUS

A questa gamma appartengono tutti i Gratta e Vinci online più popolari, che presentano una particolarità aggiuntiva, ossia sono arricchiti con una meccanica di gioco che offre una possibilità extra per provare a vincere. Tra i biglietti più popolari di questa linea troviamo Il Miliardario Linea PLUS, Nuovo Doppia Sfida Linea PLUS, Bonus Tutto per Tutto Linea PLUS e Turbo Cash Linea PLUS.

#2 Gratta e Vinci MultiPRICE

La particolarità dei Gratta e Vinci online della gamma MultiPRICE è che i giocatori hanno la possibilità di scegliere il prezzo d’acquisto, dal quale naturalmente dipende il premio finale ma non solo. Scegliendo un Gratta e Vinci online della gamma MultiPRICE si può anche personalizzare la meccanica di gioco indicando quella che si preferisce tra le varie disponibili (collezione di simboli, collezione di importi, match di numeri, ecc.). Sono parecchi i biglietti che appartengono a questa gamma di Gratta e Vinci online: tra i più famosi troviamo Rainbow Gems, Lucky Empire e Multiply the Cash.

#3 Gratta e Vinci MultiFLEXY

I Gratta e Vinci online della gamma MultiFLEXY sono tra i più coinvolgenti e anche in questo caso è possibile personalizzare l’esperienza di gioco al massimo, scegliendo non solo l’importo ma anche la modalità. Le opzioni aggiuntive sono parecchie: moltiplicatori, instant win, Simbolo Speciale, numeri bonus e via dicendo. Rientrano in questa linea i Gratta e Vinci Invasioni Spaziali, La Conquista del Tesoro e Golden Evolution.

#4 Gratta e Vinci Re-PLAY

La particolarità dei Gratta e Vinci Re-PLAY è che al posto dei classici simboli da svelare il giocatore trova dei contenuti video. L’esperienza di gioco diventa dunque ancora più coinvolgente e divertente.

#5 Gratta e Vinci Super FUN

I Gratta e Vinci Super FUN infine sono caratterizzati da ambientazioni ispirate alla fantasia, al mondo dello sport e alle ricorrenze speciali, oltre che da meccaniche di gioco ancora più divertenti. Tra questi biglietti troviamo il nuovo Viaggio Fortunato.