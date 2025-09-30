Lazio travolgente a Marassi: Genoa ko 0-3

Vittoria netta per i biancocelesti che ritrovano punti e fiducia, mentre il Grifone resta ultimo in classifica
Un avvio lampo che indirizza il match
La Lazio di Maurizio Sarri ritrova vittoria e morale espugnando il campo del Genoa con un secco 0-3. A Marassi, i biancocelesti partono fortissimo: dopo soli 4 minuti Cancellieri apre le marcature su imbucata perfetta di Castellanos.
Raddoppio e controllo del gioco
Lo stesso Castellanos si rende protagonista anche del raddoppio, servito da Marusic al 30’. Il Genoa prova a reagire con Ellertson, ma trova davanti a sé un attento Provedel.
Ripresa e tris definitivo
Nella ripresa, un potenziale rigore per il Genoa viene revocato dal VAR (nessun fallo di mano di Romagnoli). Poco dopo, al 63’, è Zaccagni a risolvere una mischia in area e a chiudere la gara con il terzo gol.
Classifica e prospettive
Con questo successo, la Lazio sale a 6 punti, raggiungendo il Sassuolo. Per il Genoa, invece, arriva la terza sconfitta stagionale che lo mantiene ultimo a quota 2, insieme a Pisa e Lecce.
