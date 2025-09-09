Lavoro, la strage silenziosa: Unimpresa chiede un Piano Straordinario per la Sicurezza

Quattro morti in un solo giorno: serve un intervento nazionale strutturale per fermare l’emergenza
Un lunedì nero che scuote l’Italia
Quattro lavoratori morti nello stesso giorno, da Torino a Catania, passando per Monza e Roma. Travolti, precipitati, uccisi mentre svolgevano il proprio mestiere. Non sono fatalità, non sono numeri: sono vite spezzate, famiglie distrutte, comunità ferite.
Una vera emergenza nazionale
Il consigliere nazionale di Unimpresa con delega alla sicurezza sul lavoro e presidente di Assidal, Giuseppe Ciarcelluto, lancia un grido d’allarme: «Questa è una strage silenziosa e quotidiana. L’Italia ha bisogno di un Piano straordinario nazionale per la sicurezza, basato su tre pilastri fondamentali:
- Formazione obbligatoria di qualità
- Controlli sistematici e incisivi
- Una rete più efficiente di ispettori e tecnici della prevenzione».
Basta risparmiare sulla pelle dei lavoratori
Secondo Ciarcelluto, proroghe, deroghe e appalti al massimo ribasso hanno ridotto la sicurezza sul lavoro a un costo da tagliare. Una mentalità che mette a rischio la vita delle persone e mina la credibilità delle imprese.
La sicurezza come investimento
Non solo un dovere morale e civile, ma anche una scelta strategica: investire in prevenzione significa ridurre incidenti, aumentare la produttività, tutelare la reputazione aziendale e creare luoghi di lavoro più sani.
Il ruolo di Unimpresa
Il sistema Unimpresa continuerà a mettere a disposizione la propria rete di associazioni, formatori e consulenti per accompagnare le aziende verso standard di sicurezza più elevati. Ma serve l’impegno immediato di governo e Parlamento per fermare una strage che non può più essere ignorata.
