Lavoro, la strage silenziosa: Unimpresa chiede un Piano Straordinario per la Sicurezza

Quattro morti in un solo giorno: serve un intervento nazionale strutturale per fermare l’emergenza

Un lunedì nero che scuote l’Italia

Quattro lavoratori morti nello stesso giorno, da Torino a Catania, passando per Monza e Roma. Travolti, precipitati, uccisi mentre svolgevano il proprio mestiere. Non sono fatalità, non sono numeri: sono vite spezzate, famiglie distrutte, comunità ferite.

Una vera emergenza nazionale

Il consigliere nazionale di Unimpresa con delega alla sicurezza sul lavoro e presidente di Assidal, Giuseppe Ciarcelluto, lancia un grido d’allarme: «Questa è una strage silenziosa e quotidiana. L’Italia ha bisogno di un Piano straordinario nazionale per la sicurezza, basato su tre pilastri fondamentali:

Formazione obbligatoria di qualità

Controlli sistematici e incisivi

Una rete più efficiente di ispettori e tecnici della prevenzione».

Basta risparmiare sulla pelle dei lavoratori

Secondo Ciarcelluto, proroghe, deroghe e appalti al massimo ribasso hanno ridotto la sicurezza sul lavoro a un costo da tagliare. Una mentalità che mette a rischio la vita delle persone e mina la credibilità delle imprese.

La sicurezza come investimento

Non solo un dovere morale e civile, ma anche una scelta strategica: investire in prevenzione significa ridurre incidenti, aumentare la produttività, tutelare la reputazione aziendale e creare luoghi di lavoro più sani.

Il ruolo di Unimpresa

Il sistema Unimpresa continuerà a mettere a disposizione la propria rete di associazioni, formatori e consulenti per accompagnare le aziende verso standard di sicurezza più elevati. Ma serve l’impegno immediato di governo e Parlamento per fermare una strage che non può più essere ignorata.