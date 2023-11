Laurea Postuma per Giulia Cecchettin: L’Ateneo di Padova Piange una Vita Spezzata

Condividi

In un momento carico di dolore, l’Ateneo di Padova ha espresso il suo profondo cordoglio per la tragica perdita di Giulia, la studentessa uccisa a coltellate e gettata in un dirupo.

Giulia avrebbe dovuto laurearsi giovedì scorso in ingegneria. L’annuncio è stato fatto con commozione dalla rettrice dell’Università, Maddalena Mapelli, durante un convegno tenutosi nell’aula magna, aperto con un toccante minuto di silenzio in onore della giovane vita spezzata.

Giulia era attesa come la prima laureanda della giornata, programmando la cerimonia alle 8:30. La rettrice, visibilmente colpita dall’evento tragico, ha dichiarato: “Una laurea che ci sarà di sicuro”. Queste parole riflettono la determinazione dell’Ateneo a onorare la memoria di Giulia attraverso il completamento del percorso di studi che aveva intrapreso con passione.

Durante il convegno, la rettrice ha sottolineato il rispetto dovuto al dolore dei familiari di Giulia. Ha dichiarato: “Ma questo è il momento di rispettare il dolore dei familiari. Quando sarà il momento, contatteremo la famiglia per una cerimonia con le tempistiche e le modalità che vorrà accettare.”

L’Ateneo di Padova si unisce al lutto della famiglia di Giulia e della comunità studentesca. La cerimonia di laurea postuma sarà organizzata con sensibilità e rispetto, seguendo le volontà della famiglia in un momento che sarà scelto con la massima delicatezza.

In questo momento di tristezza e riflessione, l’Università di Padova si impegna a onorare la memoria di Giulia attraverso la celebrazione della sua laurea, riconoscendo il suo impegno accademico e il tragico epilogo che ha interrotto prematuramente il suo percorso di vita e studio.