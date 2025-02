L’attività fisica è il segreto per invecchiare bene: consigli e tattiche per svolgerla anche da anziani  

L’attività fisica è il segreto per invecchiare bene: consigli e tattiche per...

L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha chiamato “active ageing”: uno stile d’invecchiamento attivo, che ha come scopo principale mantenere il più possibile intatte le capacità fisiche, intellettive, relazionali della persona anziana che, spesso, dopo il pensionamento va incontro a un rapido decadimento della propria qualità di vita sotto ciascuno di questi aspetti. La stessa OMS ha individuato l’attività fisica come una dei fattori più rilevanti per assicurarsi questo invecchiamento attivo: scopriamo meglio perché, il tipo di attività fisica consigliata per le diverse età e quanto sono virtuosi in questo senso gli anziani italiani.

Perché è importante fare esercizio fisico anche da anziani

Da un punto di vista strettamente fisico il movimento aiuta a rallentare i processi degenerativi tipici dell’età anziana, controlla la pressione arteriosa, mantiene stabile il profilo lipidico e cioè i livelli di colesterolo, mitigando il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e, ancora, è un’ottima prevenzione contro malattie come l’osteoporosi o le malattie neurodegenerative.

Mantenersi in movimento, però, aiuta gli anziani anche sotto il profilo psicologico a evitare quella paura di cadere che spesso si sviluppa quando non si vede bene, si sono persi un po’ il senso dell’equilibrio e la forza muscolare: per questo molti addetti ai lavori consigliano di installare un montascale in casa per evitare situazioni pericolose – salire e scendere i gradini è tra le prime cause di cadute domestiche – ma permettere comunque all’anziano di muoversi in autonomia, dentro e soprattutto fuori dalle mura casalinghe.

Il movimento fa bene agli anziani, del resto, anche e soprattutto perché può rappresentare un’importante occasione di socialità. L’OMS nella propria ricetta per l’active ageing raccomanda non a caso soprattutto attività fisica all’aria aperta e da svolgere in compagnia che, mentre allena il corpo degli anziani, possa anche allenare il loro spirito. Tra i benefici ad ampio spettro di praticare sport, specie in gruppo, è riconosciuto esserci infatti il miglioramento dell’umore, delle facoltà intellettive e di quelle relazionali.

Movimento: le attività consigliate e quelle preferita dagli anziani italiani

Passando alle attività consigliate dagli esperti geriatri sono diverse per le varie fasce d’età. Per chi ha più di 65 anni non ci sono indicazioni molto diverse, né quanto al tipo di sport da praticare e né per quanto riguarda le frequenze settimanali, rispetto a quelle che valgono in generale per la popolazione adulta. Un po’ più attenzione dovrebbe essere posta solo a praticare esercizi che aiutino a migliorare l’equilibrio e la forza muscolare che man mano che l’età avanza tendono naturalmente a diminuire. Per le persone più anziane la raccomandazione è di svolgere esercizi adatti al proprio stato di salute e di forma fisica, come yoga e pilates dolce per esempio.

I dati sugli anziani italiani che fanno attività fisica sono più incoraggianti del previsto: oltre il 95% di chi è in buona salute fa movimento, dentro o fuori casa. La percentuale è più bassa nelle donne rispetto agli uomini e scende, soprattutto, con l’aumentare dell’età: tra chi ha difficolta già a compiere le più semplici attività quotidiane, per esempio, la percentuale di chi fa attività fisica è di poco più del 55%. La camminata è l’attività fisica più in voga in assoluto tra gli anziani italiani: la praticano quotidianamente o quasi 6 anziani su 10.