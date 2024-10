“Lara 2” è il nuovo singolo di Mash feat. Drama

Pubblicità

Da venerdì 1° novembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “LARA 2”, il nuovo singolo di Mash feat. Drama.

“Lara 2” è un brano che racconta come anche dalla luce più pura possono nascere le tenebre: la protagonista della zombie love story di Mash feat. Drama scoprirà ben presto che l’uomo di cui si è innamorata non è chi dice di essere. La canzone verrà presentata in anteprima nazionale ad Halloween con una performance dal vivo sul profilo ufficiale di TikTok Live Italia. I due cantautori hanno lanciato una challenge sui social per selezionare una fan che vestisse i panni di Lara nella copertina, e questa prima collaborazione rappresenta l’inizio di un progetto ambizioso: un progetto che dall’unione delle loro community attraverso un’originale comunicazione sui social si concretizzerà nel concerto-evento ai Magazzini Generali di Milano il 9 marzo 2025, dove condivideranno il palco con alcuni tra i pesi massimi della nuova scena alternative italiana.

Spiega l’artista a proposito del brano: “L’obiettivo della mia community è imparare a danzare con i nostri demoni. Con questo brano vi invito a guardarli in faccia e a chiamarli per nome, e soprattutto a fare attenzione alle persone di cui ci circondiamo, perché come la storia di Lara ci dimostra alcune di loro potrebbero rivelarsi meno “umane” del previsto. Il protagonista di questo brano, come si intuisce dalla scena che dipingo nella prima strofa, è uno zombie: per me questa è la metafora della persona sbagliata, quella di cui è pericoloso innamorarsi, abilissima ad attrarre a sé le sue prede per poi svuotarle della loro luce e alimentare le sue tenebre”.

Il videoclip di “Lara 2” per la regia di Edoardo Umberto Conti immerge lo spettatore in un’atmosfera gotica e creepy, che fa da sfondo alla storia di Lara. Tra giochi di luci e ombre demoniache i due protagonisti, Mash e Drama, vestono i panni di due zombie dalle personalità disturbate che dedicano una canzone alla loro sfortunata musa, proprio fra le mura della sua stanza.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=b3kQ7ZDOVOQ

Mash è un cantautore nato a Cittadella (Padova) nel 1997. Nella sua musica per cuori fragili unisce un’attenzione alle parole, frutto dell’amore per il cantautorato italiano, a una vocalità graffiante e perforante figlia dell’alternative rock che lo ha cresciuto. In altre parole, un cuore diviso fra i Nirvana, De Gregori e i Muse.

Per due anni consecutivi, 2020 e 2021, è finalista ad Area Sanremo. Con il crescente riscontro di pubblico e critica, Mash ha l’opportunità di portare la sua musica anche all’estero. Con il singolo “Pungiball”, infatti, conquista un biglietto per New York per la finale del festival New York Canta 2022, in onda su Rai 2, con la conduzione di Pupo: in questa occasione si esibisce all’Oceana Theater di Brooklyn e viene premiato dal rapper Clementino che gli propone una collaborazione.

Il videoclip del singolo “Basta Pensare” cattura l’interesse di MTV Italia, che lo pubblica in anteprima e dedica a Mash un articolo nella rubrica “Artista della Settimana”. Nel 2023 Mash inizia un nuovo percorso come live streamer su TikTok entrando diverse volte nella top 10 della classifica “Astri Nascenti” di TikTok e confermando quella del Mashverse come una delle community più affiatate del panorama alternative italiano.

Nel 2024 apre il concerto degli Stunt Pilots, reduci da X Factor, ai Magazzini Generali di Milano; poco dopo si esibisce in apertura a Naska e ai The Kolors alla Trentino Music Arena per il contest European Voice Festival che lo vedrà trionfare nella categoria Best Vocal Performance. Nello stesso anno esce il primo EP “Oggi Non Voglio Morire”, un disco voluto e finanziato dalla community attraverso gli abbonamenti e le donazioni su TikTok.

TikTok Live Italia invita l’artista a esibirsi con una diretta ospite sul loro profilo ufficiale, dove presenta in anteprima nazionale il nuovo singolo “Lara 2” feat. Drama.

È polistrumentista e autore per molti artisti emergenti. I suoi testi sono spesso malinconici e nostalgici, aggettivi cari al panorama musicale emo: la sua, infatti, è musica per cuori fragili, e l’obiettivo dei suoi testi è dare una speranza a chi non la trova da nessun’altra parte.

