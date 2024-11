LaNobileA feat. Catera Sisters: “Sogni che cadono”, il nuovo singolo

Pubblicità

Dal 29 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Sogni che cadono”, il nuovo singolo di LaNobileA feat Catera Sisters disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 22 novembre.

“Sogni che cadono” è un brano che esplora in modo crudo e diretto le difficoltà, le paure e le sfide quotidiane che le donne affrontano, spesso legate alla violenza e alla paura costante di essere vittime in un mondo che può essere ostile. La frase “Il mondo fuori ha denti affilati e morde” simboleggia la pericolosità del mondo esterno, dove ogni piccola decisione, come scegliere cosa indossare o uscire da sole, può diventare un atto carico di ansia e pericolo. Le domande quotidiane a cui le donne devono rispondere, come se indossare un rossetto o una maglietta, sono viste come scelte che riflettono la loro vulnerabilità in un contesto che può essere minaccioso.

Il testo denuncia la violenza di genere con un linguaggio forte e senza mezzi termini: parla della violenza come di una realtà “cruda, violenta, sanguinosa, tagliente”, che non può essere edulcorata o minimizzata. La violenza maschile contro le donne viene descritta come un pugno allo stomaco, qualcosa di “schifoso” che ha il potere di distruggere una vita, condizionare le scelte, e persino portare alla morte. Si tratta di un “tema incredibilmente ed erroneamente comune”, cioè una realtà troppo spesso ignorata o minimizzata, ma che invece merita di essere raccontata nella sua crudezza per sensibilizzare e scuotere la coscienza collettiva.

L’artista si concentra anche sul potere che ogni donna ha di salvarsi, tramite l’amore e il rispetto verso se stessa. La libertà di fare scelte, di vivere senza paura e senza pregiudizi è vista come un obiettivo, ma anche una necessità per poter vivere in modo autentico e sicuro. L’amore per sé stesse è la forza che può superare i limiti imposti dalla società e dai pregiudizi, spingendo ogni donna a diventare la versione migliore di sé stessa.

Infine, il testo conclude con un messaggio di solidarietà tra donne, dicendo che, nonostante il “buio” e le difficoltà, le donne possono essere forti, leali e unite, “un enorme ombrello d’amore”. Questa immagine simbolica suggerisce che, attraverso l’unione, le donne possono affrontare insieme le difficoltà e proteggersi vicendevolmente dal pericolo e dalla violenza.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Scrivo per dare voce e luce al buio che ho dentro. Scrivo per me.

Scrivo perché penso,,penso troppo e ho la necessità di liberare i miei pensieri. Canto perché mi fa sentire viva, mi fa sentire di avere un posto nel mondo, mi fa sentire vera. Con le Catera Sisters è un’amicizia reale e professionale. Le nostre anime e le nostre intenzioni si incontrano sempre in una dimensione speciale, rara, sincera e unica.”

Angela Nobile, cantautrice siciliana classe 86, inizia per gioco a cantare all’età di 24 anni con la vocal coach Barbara Catera, oggi anche collega ed amica. Dopo aver iniziato a lavorare sul campo con la sua band, proponendo musica jazz, swing e pop, ha avuto molte esperienze artistiche importanti: The Voice of Italy 2014 su Rai 2, Domenica In 2015 su Rai 1, Festival del Cinema Italiano RAI1 nel 2019 e nel 2021. Diverse le partecipazioni inoltre su Canale 5 nello show di Maria De Filippi “Tu Si Que Vales” nel 2018 e su Rete 4 ospite della brillante Jo Squillo nel 2017. Ha aperto i concerti di J-AX e Fedez nel 2015 e nel 2017 e le date di Mario Biondi nel 2022. Ha pubblicato due album tra il 2020 ed oggi, firmati dalla stessa, dal soprano Lirico Barbara Catera, dal grande autore Lorenzo Vizzini (autore di Mr Rain, Emma, Renato zero, Ornella Vanoni, ecc), dal talentuoso autore e produttore Rory di Benedetto (autore per Mengoni, Tecla Insolia, ecc), da Mario Incudine cantautore siciliano e dal Big Mario Biondi. Attualmente impegnata con il nome d’arte LaNobileA nella promozione del suo ultimo singolo. A febbraio 2024 presso Casa Sanremo vince il 1° posto al Vertical Music Fest promosso dalla Rai con l’inedito “Zagara miele e sale” con il soprano lirico Barbara Catera e il 3° posto con “Fidati di te”, brano che affronta il tema dei disturbi alimentari.

Attualmente impegnata con l’uscita dell’ultimo singolo “Sogni che cadono” con Barbara e Chiara Catera, entrambe laureate al Conservatorio in Canto Lirico ed entrambe vocal coach e nella messa in scena di uno spettacolo teatrale “Singolare Femminile” in omaggio alle donne che con il loro coraggio e con il loro talento, hanno cambiato le sorti dell’umanità.

