“L’Ambizione”, il nuovo singolo di Merysse

Dal 22 novembre 2022, il singolo di Merysse“L’Ambizione” su tutti gli Stores digitali.

Distribuzione e monitoraggio Alpha Music Records, in partnership con Sony Music

Publishing

“L’Ambizione”è il titolo del nuovo singolo della cantautrice Merysse, alias di Maria

Teresa De Pierro, da anni presente sulla scena nazionale e da pochi mesi anche

all’estero per le sue tournée.

Autrice, compositrice, interprete e …cantautrice!

Quando la sua vena compositiva si incontra con quella da scrittrice se la suona e se la canta. Dice di amare la vita in ogni sua sfumatura e che racconta e comunica

attraverso musica e parole.

“L’Ambizione” è distribuito in partnership con la Sony Music, una delle etichette più

importanti al mondo. Nella canzone viene messa in risalto la dualità dell’essere umano, un intreccio emotivo nella lotta con se stessi, in una alternanza di luci e ombre.

Vanità ed emozione che si scontrano in un delicato equilibrio che mette in evidenza la fragilità dei sentimenti umani in un perenne scontro tra bene e male.

Brano molto profondo e coinvolgente, con sonorità classiche ed eleganti, da

riascoltare per percepirne le mille sfumature, caratterizzato dalla voce calda e nello stesso tempo avvolgente e chiara della cantautrice. La sua interpretazione

struggente ed emozionante è il fiore all’occhiello dell’intera canzone.

La musica è di Michele Righetti mentre il testo è suo, quindi di Maria Teresa De

Pierro.

Hanno collaborato al progetto:

Batteria e contrabasso: Lelio Maira

Pianoforte e violoncello: Michele Righetti

Chitarre: Michele Bertasi

Arrangiamenti: Michele Bertasi, Lelio Maira, Michele Righetti

Mixaggio e Master: Michele Bertasi

Merysse dice di sé:

“Il mio primo cd risale al 2012, sono cresciuta in questi anni, ho sempre cantato e

studiato per migliorare la tecnica vocale ma soprattutto ho capito chi sono davvero e oggi riesco meglio a esprimere me stessa valorizzando quello che credo siano i miei punti forza.

Ovviamente non si smette mai d’imparare, sicuramente sono molto più consapevole della mia voce e di chi sono, ma sento che ho ancora tantissimo da studiare, da scoprire e da dare.

Mi sento molto meno ancorata a quello che credo possa piacere, alla moda del

momento e ai requisiti radiofonici, semplicemente ci metto tutta me stessa senza

vincoli e so e vedo, soprattutto durante i miei eventi dal vivo, che alla gente ciò che

comunico arriva, se non addirittura meglio!

Amando la musica completamente, non nego che sto lavorando a nuove canzoni

orecchiabili e con un ritornello che resta in testa, con uno stile ed un ritmo dal

sapore molto più commerciale.

D’altronde non mi sono mai classificata in un genere ben preciso o definito: sono

tutti aspetti di me, ho un carattere dai mille colori e con mille colori amotrasmettere la mia musica e tra gli ascoltatori ci sarà sempre chi preferirà più una sonorità che l’altra.

Ma va bene così, sono sempre io, con altri vestiti e altre parti della mia anima.

E non vedo l’ora di mostrarvele tutte!”