L’alba di una nuova era, la rivoluzione del quantum computing

A cura di David Goodman, Investment Manager di GAM Investments

Le potenzialità del calcolo quantistico hanno portato a interrogarci sui possibili effetti dirompenti che il quantum computing potrebbe avere sulle nostre vite. La sua velocità di calcolo è di gran lunga superiore a quella dei computer tradizionali. Attraverso la sua integrazione, molti settori potrebbero subire profonde trasformazioni.

Il diavolo si nasconde nei dettagli

Sostanzialmente questa tecnologia rivoluzionaria si basa sui principi della fisica quantistica ed è in grado di controllare il comportamento degli atomi e delle particelle fondamentali in un modo completamente diverso dai computer tradizionali. Mentre i computer tradizionali utilizzano i bit per elaborare le informazioni, praticamente degli interruttori acceso/spento, i qubit utilizzati dai computer quantistici possono essere sia “accesi” che “spenti” nello stesso momento, e ciò li rende estremamente più rapidi e potenti. Siccome possono assumere simultaneamente molteplici stati, i qubit consentono la soluzione di problemi estremamente complessi. Gli scienziati stanno lavorando all’affidabilità dei computer quantistici, quando ci saranno riusciti, questa tecnologia non avrà più limiti. Potrà infatti essere utilizzata per decifrare codici impenetrabili o per sviluppare nuovi farmaci con rapidità.

La rapidità del cambiamento

Grazie alla capacità di eseguire calcoli a velocità inimmaginabili, la tecnologia quantistica ha le potenzialità di rivoluzionare ogni aspetto della nostra vita. La capacità di elaborare rapidamente grandi quantità di informazioni la rende lo strumento ideale per analizzare i big data, per il machine learning e le applicazioni di intelligenza artificiale. Avvalendosi di questa tecnologia, le aziende potranno identificare velocemente i pattern in grandi quantità di dati, producendo analisi e soluzioni e, in ultima analisi, anche nuovi modi di vivere.

Quando diventerà uno strumento diffuso?

Si prevede che, nei prossimi 5-10 anni, la tecnologia quantistica uscirà dai laboratori di ricerca e dalle grandi aziende per entrare nelle case delle famiglie e delle imprese di tutte le dimensioni. McKinsey prevede che il quantum computing abbia le potenzialità di esprimere un valore di circa 700 miliardi di dollari entro il 2035: il mercato potrebbe superare i 90 miliardi di dollari all’anno entro il 2040.[1]

Le potenzialità del cloud

I settori all’avanguardia nell’applicazione della tecnologia quantistica sono quello finanziario, sanitario, sicurezza e logistica, che non vedono l’ora che la tecnologia diventi commercializzabile. Questa tecnologia sarà accessibile come servizio sul cloud, per cui le aziende potranno accedere al quantum computing su richiesta, senza la necessità di acquistare hardware. Il quantum computing ha enormi potenzialità ed è in grado di trasformare numerosi settori. Grazie alla capacità di analisi con più efficienza e rapidità, nonché a una potenza informatica senza precedenti.

[1] Fonte: In che modo il quantum computing può cambiare il mondo | McKinsey & Company