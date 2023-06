La volatilità dei tassi continuerà. Recessione relativamente lieve negli Stati Uniti durante l’anno

Condividi

A cura di Andrew McCormick, Head of Global Fixed Income and Chief Investment Officer, Fixed Income, T. Rowe Price

Sebbene l’economia statunitense stia resistendo molto bene ai rialzi dei tassi della Fed e alle recenti turbolenze del sistema bancario, il mercato dei tassi potrebbe prezzare un crollo nel corso dell’anno. In questo scenario, l’economia cadrebbe improvvisamente in una profonda recessione e la Fed reagirebbe tagliando i tassi prima della fine del 2023.

Anticipazione di una lieve recessione

Sebbene le probabilità di una brusca flessione siano certamente aumentate dopo l’improvviso crollo di Silicon Valley Bank a marzo e le conseguenti preoccupazioni per le altre banche regionali, prevediamo che il rallentamento economico sarà relativamente lieve. In questa situazione, la Fed manterrebbe i tassi fermi fino alla fine dell’anno, con un’inflazione che rimarrebbe ben al di sopra dell’obiettivo del 2%, anche se un aumento dei dati sull’inflazione potrebbe causare un nuovo rialzo.

C’è ancora molta liquidità nel sistema e la domanda di prestiti è stata bassa e in calo. Tuttavia, le condizioni di credito si stanno restringendo. Se la domanda di prestiti iniziasse a salire, condizioni di credito più rigide potrebbero limitare l’accesso delle imprese ai finanziamenti e portare a una modesta recessione.

I rapidi aggiustamenti delle prospettive causano la volatilità dei Treasury

A marzo, l’ICE BofA MOVE Index, che misura la volatilità implicita nei rendimenti dei Treasury statunitensi, ha raggiunto il livello più alto dalla crisi finanziaria globale, superando addirittura il l’alto livello che era stato raggiunto all’inizio della pandemia nel 2020. Allo stesso tempo, la curva dei rendimenti è diventata improvvisamente meno invertita, con la differenza tra i rendimenti dei Treasury a 2 e 10 anni che è passata da -106 punti base all’inizio di marzo a -39 punti base alla fine del mese. È evidente che gli operatori di mercato stavano rapidamente correggendo le loro previsioni sull’entità della recessione e sui suoi effetti sulla politica della Fed.

Sebbene l’indice MOVE si sia moderato rispetto a marzo, è probabile che il livello dei tassi d’interesse e la forma della curva dei rendimenti rimangano piuttosto volatili mentre questo processo continua. Potrebbero essere necessari anche 12 mesi prima che l’inversione della curva dei rendimenti dei Treasury si dissolva, riportando la curva a un’inclinazione più “normale” in cui i tassi a breve termine sono più bassi rispetto ai rendimenti delle scadenze più lunghe.

Opportunità nell’inasprimento della curva dei rendimenti

Rimaniamo cauti nell’aggiungere duration, in quanto gran parte dei benefici a breve termine della duration sono già stati prezzati nel mercato dei tassi, grazie alle aspettative di una profonda recessione. Tuttavia, posizionarsi per un irripidimento del segmento da 5 a 30 anni della curva dei rendimenti dei Treasury statunitensi rappresenta un’opportunità interessante, dato che il tasso dei Fed Funds raggiunge il punto più alto di questo ciclo economico.

Correlazione negativa tra obbligazioni e azioni per il rendimento

Riteniamo che gli investitori dovrebbero avere una certa esposizione alla duration nei loro portafogli perché crediamo che la storica correlazione negativa tra obbligazioni e azioni tornerà nel corso di quest’anno. Questo sarebbe un sollievo per gli investitori delusi dalla correlazione positiva tra le asset class nel 2022, quando sia il fixed income sia le azioni hanno subito un forte calo a causa dell’elevata inflazione e del rapido inasprimento della Fed. Anche se la correlazione negativa potrebbe non essere così forte come in passato, dovrebbe contribuire a rafforzare la convenienza di mantenere un’allocazione fixed income in un portafoglio diversificato.