La trasformazione da Ditta Individuale a SRL: le differenze minori a cui pensare

La crescita di un’impresa, la strutturazione dell’organizzazione, il taglio dei costi, l’individuazione di nuove opportunità di business: tutto questo nel mondo imprenditoriale attuale passa anche attraverso la scelta della forma giuridica aziendale più adatta. Di certo non esiste una strategia perfetta per ogni tipo di realtà imprenditoriale; anzi, tutto deve partire da una seria e attenta analisi dell’azienda, delle sue peculiarità e delle sue prospettive. Ma non ci sono dubbi nell’affermare che molte Ditte Individuali possono avere grandi vantaggi nell’affrontare il passaggio a SRL: abbiamo chiesto agli esperti del pool di Metatasse di spiegare quelli che sono gli aspetti meno noti di questa trasformazione.

Il passaggio da Ditta Individuale a SRL: tassazione e responsabilità fiscale

Come confermato dai consulenti di Metatasse, specializzati nella riduzione delle tasse delle imprese italiane di ogni settore, gli imprenditori che soppesano il passaggio da Ditta Individuale a SRL si limitano tipicamente a considerare le prime due principali differenze tra queste due forme giuridiche, relative alla tassazione e alla responsabilità fiscale. Come è noto, nel mondo delle SRL il regime fiscale di per sé non è dei più favorevoli ma mette a disposizione degli imprenditori più attenti una lunga serie di strumenti che permettono un concreto taglio delle tasse. Ed è qui che si inseriscono i consulenti di Metatasse, che si mettono al fianco dell’impresa per sfruttare tali possibilità attraverso una pianificazione fiscale su misura. Altro grande vantaggio delle società a responsabilità limitata è quello di andare a proteggere automaticamente il patrimonio dell’imprenditore: in altre parole, il rischio dell’imprenditore si limita al solo capitale investito nella società, senza mai andare a intaccare il resto del patrimonio.

Queste sono però solamente le più lampanti delle differenze tra Ditta Individuale e SRL: chi sta pensando a effettuare la trasformazione dalla prima alla seconda dovrebbe quindi conoscere anche gli altri aspetti cruciali, così come individuati da Metatasse.

Le altre differenze

Responsabilità giuridica: questo principio che differenzia la Ditta Individuale e la SRL è in realtà il prodromo di quanto visto sopra per quanto riguarda la protezione del patrimonio. Vale però la pena, sottolineano i consulenti di Metatasse, capire che tutto questo nasce dalla personalità giuridica ‘piena’ goduta dalla SRL, così come messo in evidenza dall’articolo 2462 del Codice Civile: ne consegue che quanto compiuto nell’esercizio dell’attività societaria deve essere sempre imputato all’ente societario stesso;

Capitale sociale: la costituzione di una Ditta Individuale non richiede nessun capitale preesistente. Nel caso della SRL, invece, è previsto un capitale minimo: fino al 9 agosto del 2013 la soglia era fissata a 10.000 euro, mentre dalla legge numero 99 di quel giorno è possibile costituire una SRL anche con un capitale sociale di 1 euro. Ci sono però delle differenze: se il capitale sociale della SRL è pari o superiore a 10.000 euro, spiegano gli esperti di Metatasse, i soci potranno versare il 75% in un momento successivo alla sottoscrizione, possibilità che invece viene negata con importi inferiori; e ancora, una SRL con capitale sociale sotto ai 10.000 euro vede venir meno alcuni dei vantaggi fiscali e delle agevolazioni previste per le SRL con capitale superiore.

Gestionale della SRL: gli esperti di Metatasse invitano inoltre a ricordare il fatto che una SRL – oltre a essere percepita come più credibile da potenziali clienti e investitori – permette anche una flessibilità maggiore a livello gestionale, rendendo per l’appunto agevole l’ingresso di nuovi soci e capitali, o semplificando le procedure relative a mutamenti strutturali e successioni.