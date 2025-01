La tecnologia e4shield: una rivoluzione nella prevenzione delle infezioni virali

Pubblicità

La tecnologia italiana e4shield, che sfrutta le onde elettromagnetiche per ridurre la presenza di virus respiratori nell’aria, ha ottenuto una certificazione di efficacia superiore al 90% contro l’influenza stagionale, COVID, incluso la variante KP3, e RSV. Questa validazione arriva dai Laboratori di Ricerca dell’Università di Genova, dell’Università di Milano e dall’istituto indipendente ViroStatics.

Un’innovazione fondamentale per la salute pubblica

I virus respiratori come influenza, RSV e COVID sono una delle principali minacce stagionali per la salute pubblica. La loro diffusione può causare gravi complicanze, specialmente nei soggetti più vulnerabili, favorendo la comparsa di epidemie e aumentando il rischio di nuove pandemie. Seppur le vaccinazioni siano il principale strumento di prevenzione, il loro tasso di copertura, in particolare tra gli over 65, rimane insufficiente. Secondo i dati del Ministero della Salute, in Italia la copertura vaccinale antinfluenzale non supera il 50%, con forti differenze tra regioni.

Per questo motivo, si stanno sviluppando soluzioni alternative come e4shield, che affiancano le strategie vaccinali con un approccio tecnologico innovativo per ridurre la carica virale presente negli ambienti indoor. Questa tecnologia agisce direttamente sulla trasmissione dei virus nell’aria, proteggendo sia gli esseri umani sia gli animali.

Validazione scientifica e applicazioni

L’efficacia di e4shield è stata dimostrata attraverso rigorosi test scientifici condotti dall’Ospedale Militare del Celio, dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Università degli Studi di Milano, dai Laboratori di Ricerca dell’Università di Genova e dall’istituto indipendente ViroStatics. I risultati sono stati pubblicati su riviste scientifiche di prestigio come Viruses (giugno 2023) e l’European Society of Medicine (ottobre 2023).

Grazie alla sua efficacia e sicurezza, e4shield è stato riconosciuto dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea come una delle tecnologie capaci di migliorare significativamente la qualità dell’aria negli ambienti chiusi. Inoltre, è stato siglato un accordo con Anaste (Associazione Nazionale Strutture Territoriali e per la Terza Età) per l’installazione dei dispositivi e4life all’interno delle residenze sanitarie assistenziali, proteggendo così i pazienti più fragili.

Come funziona la tecnologia e4shield

A differenza di altri sistemi di sanificazione dell’aria, e4shield non utilizza agenti chimici o filtri, ma si basa sulla generazione di onde elettromagnetiche che agiscono a frequenze specifiche per ciascun patogeno. Questa tecnologia provoca un’alterazione del capside virale (l’involucro esterno del virus), disattivandolo e impedendone la trasmissione.

Secondo il Prof. Gaetano Privitera, Professore Emerito di Igiene presso l’Università di Pisa, le onde elettromagnetiche sono state studiate per la bonifica dell’aria da diversi anni, ma solo con lo sviluppo di e4shield si è riusciti a superare le difficoltà applicative, aprendo nuove prospettive nella prevenzione delle malattie infettive aerodiffusibili.

Un impatto globale: dalla sanità agli allevamenti

Oltre all’applicazione negli ambienti destinati alla protezione della salute umana, e4shield ha recentemente ampliato il proprio campo d’azione nel settore zootecnico. Con il lancio di e4life FARM, il dispositivo è stato adattato per contrastare malattie virali che colpiscono gli allevamenti, come l’influenza aviaria e la febbre suina. Questa soluzione permette di ridurre la diffusione dei patogeni e il rischio di zoonosi, ovvero la trasmissione di malattie dagli animali all’uomo.

Verso un futuro più sicuro

L’innovazione tecnologica rappresentata da e4shield offre una risposta concreta alla necessità di migliorare la prevenzione delle infezioni virali trasmesse per via aerea. Secondo il Prof. Alberto Izzotti, Professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università di Genova, questa tecnologia si è dimostrata più efficace del previsto, rappresentando un’importante risorsa per ridurre il rischio di contagio negli ambienti chiusi.

“e4life promuove la sicurezza attraverso soluzioni tecnologiche avanzate che proteggono la salute di uomini e animali, migliorando la qualità della vita e consentendo di interagire in sicurezza negli spazi comuni” afferma Vincenzo Pompa, CEO di e4life.

L’adozione di queste tecnologie innovative apre la strada a una nuova era nella prevenzione delle infezioni respiratorie, con un impatto positivo sia in ambito sanitario che nel settore agro-zootecnico. Quali sono le vostre opinioni su questa innovazione? Condividetele nei commenti qui sotto!