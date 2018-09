La storia delle slot machine

Se da giovane qualcuno avesse detto a Charles Frey che sarebbe diventato immortale per l’invenzione della slot machine, lui forse si sarebbe fatto una grassa risata. Eppure oggi, ben oltre un secolo dopo l’esordio della prima macchina, le slot sono ancora uno dei giochi d’azzardo più diffusi e praticati in assoluto. La prima slot machine di sempre, creata da Frey negli Stati Uniti alla fine del 1800, si chiamava Liberty Bell ed era composta da un semplice meccanismo grazie al quale una determinata combinazione apriva la cassa contenente il denaro. Per far partire l’intero meccanismo andava abbassata la leva principale, il tutto dopo aver inserito un penny, ovvero un centesimo di dollaro.

Questi oggetti ormai di culto iniziarono a spopolare all’inizio del XX secolo, quando oltre alle sale da gioco erano presenti nei bar e persino nei saloni dei barbieri. Da quel momento furono prodotti sempre più modelli diversi di slot machine, le più peculiari delle quali davano come premio delle gomme da masticare con gusti diversi: ecco perché in molti rulli si utilizzavano simboli come il melone, la ciliegia, il limone e così via. Il dato curioso è che in alcuni stati degli USA le vincite in denaro alle slot era vietate, il che creò l’abitudine di dare il premio in beni di prima necessità, come ad esempio frutta o verdura.

Già avvicinandoci di più ai giorni nostri notiamo come la vera rivoluzione delle slot arrivò nel 1980. In quell’anno, infatti, l’esplosione della tecnologia dei microchip portò a vari miglioramenti che sarebbero poi stati applicati nella tecnologia delle slot online. Un anno prima Walt Fraley aveva creato la Fortune Coin, la prima video slot della storia il cui brevetto sarebbe stato acquistato dalla IGT, una delle case produttrici di slot più importanti del pianeta. Da lì la nascita di una nuova generazione di giochi, con delle slot sempre più diverse che si alternavano nei casinò e nei bar, con temi diversi e musiche accattivanti. Tuttavia, uno dei grandi segreti della crescita del business e della passione per le slot disponibili oggigiorno è la possibilità di accumulare sempre più vincite. Soprattutto per gli utenti che si iscrivono per la prima volta a un sito o scaricano la apposti app, la possibilità di avere dei bonus senza deposito è molto allettante e rappresenta un click decisivo per iniziare a giocare. In questo modo ogni nuova mano può essere potenzialmente più redditizia della precedente, il che crea un effetto domino nel quale la possibilità di incrementare la vincita aumenta.

Il successo delle slot machine online, oggi così manifesto, deve molto sia alle sue tematiche coinvolgenti sia alla possibilità di giocare fino a nove rulli, oltre, ovviamente, agli ingenti bonus accumulabili mano dopo mano. Il business delle slot, il primo grande gioco d’azzardo globale, sembra dunque essere in costante sviluppo. Stiamo parlando, infatti, di una macchina il cui fascino sembra non solo essere immortale bensì vede aumentare giorno dopo giorno gli utenti che si dedicano ad essa con sempre più passione.