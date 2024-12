La sostenibilità nel settore farmaceutico: analisi dei risultati di “Materialità 2024”

Pubblicità

La ricerca “Materialità 2024”, presentata da Omnicom PR Group Italia, offre una panoramica dettagliata sulle priorità di sostenibilità del settore farmaceutico in Italia. Questa analisi, la prima nel suo genere, valuta l’approccio delle aziende farmaceutiche ai temi ambientali, sociali e di governance (ESG) e il loro impatto sulla società e sull’economia.

Le dimensioni critiche secondo il SASB

Le cinque macro-dimensioni identificate dal Sustainability Accounting Standards Board (SASB) includono ambiente, capitale sociale, capitale umano, modelli di business e governance. Tra queste, il capitale sociale emerge come la priorità assoluta, con il 100% delle aziende che ne riconoscono l’importanza. Seguono i modelli di business e innovazione (87,5%), il capitale umano e la leadership e governance (entrambi al 75%), e infine la dimensione ambientale (62,5%).

Le aziende del comparto rispondono in media all’84% dei rischi identificati da SASB, classificandosi al quarto posto tra le otto industrie analizzate. Il settore alimentare, quello della moda e degli oli & gas superano il comparto farmaceutico in questa graduatoria.

Temi ESG prioritari

Capitale sociale: qualità e accessibilità

La qualità e sicurezza dei farmaci e la loro accessibilità sono tra i temi più rilevanti per il settore (entrambi scelti dal 62,5% delle aziende). La sfida principale è rendere sostenibili i nuovi approcci terapeutici, spesso costosi, attraverso modelli di finanziamento innovativi.

Modelli di business: ricerca e innovazione

La ricerca e innovazione, scelta dall’87,5% del campione, rappresenta un pilastro per il settore. Le aziende riconoscono che investire in questo ambito è essenziale per il loro sviluppo e per rispondere alle esigenze degli stakeholder.

Capitale umano: diversità e inclusione

La diversità, equità e inclusione (DE&I) è centrale per il 50% delle aziende, seguita dalla gestione e sviluppo delle risorse umane (37,5%). Questo riflette la necessità di valorizzare il capitale umano in un settore in cui il benessere delle persone è un obiettivo primario.

Leadership e governance: etica del business

Il 75% delle aziende considera l’etica del business una priorità fondamentale. Operare con trasparenza e correttezza è imprescindibile in un settore che tutela la salute, uno dei beni più preziosi sia a livello pubblico che privato.

Ambiente: cambiamento climatico

Sebbene non identificato come un tema critico da SASB, oltre il 60% delle aziende si impegna in azioni per contrastare il cambiamento climatico, dimostrando una crescente sensibilità verso le questioni ambientali.

Conclusioni

Teodoro Lattanzio, Vice President di Omnicom PR Group Italia, ha sottolineato che:

“La ricerca evidenzia come il settore farmaceutico abbia maturato una piena consapevolezza dell’impatto sistemico delle sue attività. Le aziende dimostrano un approccio responsabile e sostenibile, affrontando le grandi sfide sociali, di governance e ambientali”.

Il futuro della sostenibilità nel settore farmaceutico passa attraverso un equilibrio tra innovazione, inclusione e responsabilità, ponendo al centro il benessere delle persone e la tutela del pianeta.

