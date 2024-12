Pubblicità

La sfida possibile: uniti contro la violenza di genere

Milano, Spazio Alda Merini: un evento per promuovere il cambiamento culturale e la tutela dei diritti

Martedì 10 dicembre 2024, presso lo Spazio Alda Merini di Milano, si terrà l’iniziativa “La sfida possibile. Noi Donne e Uomini insieme contro la violenza alle donne”. Promosso da UNISIN/CONFSAL, l’evento rappresenta un’importante occasione di riflessione e azione collettiva contro la violenza sulle donne e la violenza di genere.

Un percorso condiviso verso il cambiamento

L’evento, che si svolgerà dalle 10:00 alle 15:00, vedrà la partecipazione di personalità delle istituzioni, della cultura e del mondo del lavoro, nonché di attiviste e attivisti per i diritti delle donne. Emilio Contrasto, Segretario Generale di UNISIN/CONFSAL, ha sottolineato l’importanza del cambiamento culturale per affrontare un fenomeno complesso come la violenza di genere. Sebbene esistano leggi e protocolli nazionali ed europei, è necessario un impegno continuo per colmare le lacune esistenti.

Il settore bancario è un esempio positivo: grazie alla collaborazione tra organizzazioni sindacali e aziende, sono stati sviluppati strumenti concreti per combattere la violenza di genere nei luoghi di lavoro e ridurre il gender gap.

Lo Spazio Alda Merini: un luogo simbolico

Lo Spazio Alda Merini, diretto da Donatella Massimilla e sede della compagnia teatrale multietnica CETEC, è un presidio culturale che da anni promuove progetti artistici e performance teatrali ispirati a drammaturgie al femminile. Durante l’evento verrà presentato il rossetto “Rosso Merini”, simbolo poetico e trasformativo che richiama l’aforisma di Alda Merini: “Non sono una donna addomesticabile”.

Un programma ricco e significativo

Interverranno, tra gli altri, Rosalba Domenica La Fauci, Donatella Massimilla, Diana De Marchi e numerosi artisti e attivisti internazionali, come la cantante blues Betty Gilmore e l’attivista Dava Djoka. L’evento sarà trasmesso anche in streaming sul sito di UNISIN per garantire una partecipazione più ampia.

Un impegno quotidiano per un futuro senza violenza

La giornata si concluderà con l’“Happy Alda”, un catering solidale a cura di Casa Alda Merini, che rappresenta un ulteriore passo verso il sostegno di donne in difficoltà. “È un cammino lungo e difficile, ma ogni piccolo passo può fare la differenza”, ha dichiarato Contrasto. Solo unendo le forze sarà possibile trasformare il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in un ricordo lontano.

