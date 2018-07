La pornostar Malena: “In Italia il mio lavoro ancora spaventa”

Milano, 2 Luglio 2018 – Il quotidiano Libero intervista Malena: il volto, femminile ed italiano, della cinematografia globale per adulti.

La 35enne ex eletta all’Assemblea Nazionale del PD ed ex naufraga televisiva, si è recata presso la redazione del quotidiano milanese al rientro dagli Stati Uniti, dove era impegnata in alcune produzioni internazionali. Nella lunga video intervista, pubblicata sul sito della testata, la pornostar illustra i recenti impegni professionali in USA e in Ungheria, dove ha lavorato con altri importanti nomi del settore a luci rosse, e racconta cosa la accresce dell’esperienza in TV: “…più che partecipare ai reality e a trasmissioni televisive, è l’opportunità di mostrare che: sono un’attrice di porno ma, prima di tutto, sono una donna e una persona.” – prosegue l’attrice italiana – “La mia vittoria è quando mi chiedono una foto le … signore di 80 anni.”

L’attraente Filomena Mastomarino è stata scoperta nel 2016 in provincia di Bari dal noto attore, regista e produttore Rocco Siffredi, che l’ha eletta a musa e attrice prediletta nell’universo professionale dell’intrattenimento per adulti.

E il suo mentore, leggenda vivente del settore, ne ha segnato, inevitabilmente, anche la percezione all’interno dell’immaginario collettivo maschile, come spiega Malena motivando l’assenza di un suo fidanzato ufficiale: “Siffredi mi ha messo addosso come un marchio: diciamo che gli uomini soffrono il paragone con Rocco e, relazionandosi con me, partono… già sconfitti.

Come se tutto si basasse solo su una questione di prestazioni e dimensioni. Quando in realtà non è così: sono una donna e, come tutte le altre donne, ho dei sentimenti e una personalità.”

