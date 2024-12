La nuova età dell’oro del Giappone: le aziende a conduzione familiare

Pubblicità

Negli ultimi anni, il Giappone ha visto un acceso dibattito tra investimenti value e growth. A seguito della pandemia di COVID-19 e dell’invasione dell’Ucraina, il mondo ha affrontato un’ondata di inflazione e un conseguente aumento dei tassi di interesse, soprattutto negli Stati Uniti. Tuttavia, il Giappone ha rappresentato un’eccezione, mantenendo i tassi di interesse a zero fino al sorprendente rialzo del luglio 2024.

La recente enfasi sui titoli value

Dal 2021, gli investitori si sono orientati verso i titoli value giapponesi, come banche e società di materie prime, grazie alla debolezza dello yen e all’aumento dei tassi globali. Tuttavia, Richard Kaye ritiene che questo trend sia stato una distorsione temporanea. Con la normalizzazione dei tassi tra Stati Uniti e Giappone, i titoli growth potrebbero tornare al centro dell’attenzione.

Il ruolo delle aziende familiari

Un elemento distintivo del panorama economico giapponese è la forte presenza di aziende a conduzione familiare. Queste rappresentano circa un terzo delle società quotate in Borsa e, nonostante siano spesso evitate dagli investitori per timori legati alla successione e alla governance, offrono importanti vantaggi competitivi. Molte di queste aziende vantano una longevità straordinaria, avendo attraversato secoli di turbolenze economiche e sociali.

OBIC: un esempio di crescita costante

Tra queste aziende spicca OBIC, leader nel settore dei software aziendali. Con una crescita delle vendite annua del 6,36% e un aumento continuo dell’utile operativo per 30 anni consecutivi, OBIC dimostra come una forte cultura aziendale possa tradursi in una crescita sostenibile. Secondo Richard Kaye, l’orientamento al benessere dei dipendenti e una leadership visionaria sono stati fondamentali per il successo di OBIC.

Keyence: innovazione e leadership

Un altro esempio è Keyence, produttore di apparecchiature per l’automazione industriale. Con un margine di profitto operativo del 51,1% nel 2023, l’azienda rappresenta un modello di efficienza e innovazione. La sua struttura “fabless”, che esternalizza la produzione, e il focus su una rete di ingegneri altamente qualificati hanno permesso a Keyence di mantenere un vantaggio competitivo in un settore altamente tecnologico.

Verso un mercato orientato alla crescita

Secondo Kaye, le prospettive economiche giapponesi offrono un’opportunità unica per le società di crescita di qualità. Queste aziende, caratterizzate da longevità, barriere all’ingresso elevate e una cultura aziendale solida, sono meglio posizionate per affrontare il futuro rispetto ai titoli value a breve termine.

Conclusione

La forza culturale e la visione strategica delle aziende a conduzione familiare come OBIC e Keyence dimostrano che il Giappone è pronto per una nuova fase di crescita economica. Gli investitori di lungo periodo troveranno in queste società un’opportunità per ottenere rendimenti sostenibili nel tempo.

