La nostra gioia più grande: presto sorgerà la Cappella di Mamma Lucia

È con infinita gioia e ancor più grande commozione che desideriamo annunciare a tutti voi soci che si è realizzato finalmente quello che tutti noi figli della nostra carissima Mamma desideravamo da tantissimo tempo!
Difatti, dopo aver espletato tutte le procedure richieste dalla legge, nonché diversi passaggi burocratici, il giorno 16 ottobre corrente anno ci è giunto il tanto atteso permesso di costruire relativo alla realizzazione della cappella privata, nell’ambito territoriale della nostra Associazione, che ospiterà le sacre spoglie della nostra adorata “Mamma Lucia”.
Vogliamo ringraziare per questo, unendoci a voi in una ardente preghiera, il nostro Padre Celeste e la nostra amata Mamma, poiché hanno ascoltato le nostre insistenti suppliche che continuamente bussavano alla porta dei loro santissimi cuori, donandoci questa gioia incontenibile!
Vi abbracciamo forte con affetto e, nel profumo di questo fiore prezioso che ora splende nelle mani della nostra Associazione, vi auguriamo un mondo di bene!
Il Consiglio di Amministrazione insieme a tutti i fratelli e sorelle della Dimora di Dio.