La musica di Mauro Masè: ‘Come Bob De Niro’

“Come Bob De Niro” di Mauro Masè è una canzone che tocca le corde dell’anima con una maestria musicale straordinaria. Questo brano offre un’esperienza sonora coinvolgente che trasporta l’ascoltatore in un viaggio emotivo attraverso i suoni avvolgenti delle chitarre, creando un’atmosfera on the road che è impossibile non amare.

Ciao Mauro, benvenuto sulle pagine di Italia News.”Come Bob De Niro” è il tuo nuovo singolo. Raccontaci come è nata l’idea per questa canzone.

Ciao ragazzi, sono molto contento ed è un piacere per me , rispondere alle vostre domande.

Dunque , intanto devo dire che Robert De Niro è il mio attore preferito. La canzone l’ho scritta in poco più di due ore, passeggiando per le vie della mia città, dopo alcuni giorni che avevo rotto con la mia ragazza.

L’ispirazione mi è arrivata all’improvviso. Ho avuto una visione, quella di essere un attore come Robert de Niro recitando dentro un film.

Racconto della fine di una storia d’amore, sperando in un lieto fine come in un finale di una pellicola cinematografica, ma la vita reale, non finisce mai come al cinema, purtroppo tutto svanisce è tutto , non era un film.

Quali sono state le sfide più significative che hai affrontato durante il processo di creazione di “Come Bob De Niro,” sia dal punto di vista compositivo che nella produzione?

La sfida che ho dovuto affrontare è stata quella della visione notturna.

Dopo notti insonni, finalmente la canzone è venuta fuori di getto. Musica e Parole.

Nella produzione, avevo già tutto in mente e sinceramente tutto è andato bene dando al pezzo uno stile on the road.

La masterizzazione finale è stata fatta da Gene Paul.

Figlio del leggendario inventore della chitarra Les Paul. Nel suo studio di registrazione nella città di Union City New Jersey, New York area.

Il videoclip del singolo sembra catturare perfettamente l’essenza della canzone. Puoi condividere qualche dettaglio sulla sua realizzazione?

Certo, la regista del video è stata Mariangela Ottaviano.

Le riprese sono state effettuate nelle vie della mia città ed alcune scene sono state girate a New York e inviate poi alla produzione video che in fase di montaggio ha assemblato il tutto anche con le immagini disegnate dalla bravissima Emanuela Liberi.

Che tipo di esperienza musicale o atmosfera cerchi di creare durante i tuoi concerti? Cosa desideri che il pubblico porti a casa dopo uno spettacolo Mauro Masè?

L’esperienza musicale è la suspance , nessuno conosce , la scaletta, perché ad ogni concerto la cambio . L’atmosfera che si crea è il crescendo della serata fino a ritrovarci tutti insieme con il pubblico e cantare fino all’ultima parola dei brani.

Desidero che il pubblico abbia un ricordo indelebile ed emozionante .

Hai qualche aneddoto o momento speciale da un concerto passato che desideri condividere con i tuoi fan?

Sinceramente ce ne sono tanti, quello che ricordo con affetto è l’abbraccio finale, dopo un concerto

Con le persone del pubblico, tanto stretto che in cinque siam caduti a terra.

Divertente no? Tutto questo è successo a Toronto in Canada

Puoi condividere con i tuoi fan i tuoi prossimi progetti musicali? Cosa possono aspettarsi da te in futuro?

In primis, sto preparando l’album nuovo.

Poi, di imminente il progetto è quello dei Live.

Colgo l’occasione di invitarvi al mio concerto presso il teatro comunale di

Caldarola (Mc), nelle Marche. Sabato 28 Ottobre 2023 ore 21.30

Vi aspetto.

Grazie a voi e un saluto musicale a tutti i lettori di Italia News

Mauro Masè