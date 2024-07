“La guerra è finita (bootleg)” è il nuovo singolo de Lapolveriera

Pubblicità

Da venerdì 12 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica la versione bootleg de “LA GUERRA È FINITA” (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo de LAPOLVERIERA, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 5 luglio. La band annuncia nuove date del tour estivo.

“La guerra è finita” è un brano che racconta della speranza riposta da ciascuno nel fatto che, prima o poi, gli sforzi compiuti per inseguire i propri sogni (qualunque essi siano) possano essere ricompensati. E se ciò non dovesse accadere ne sarà comunque valsa la pena perché, se nella “guerra” quotidiana verso la realizzazione di quello che si ama/vuole nulla viene lasciato intentato, non ci sono – e non ci devono essere – rimpianti.

Spiega la band a proposito del brano: «“La guerra è finita” è la nostra canzone-ponte: segna un giro di boa nel nostro modo di scrivere e di vivere la musica, e rappresenta il collegamento tra il primo disco “Tempi Moderni” e ciò che prossimamente costituirà il secondo lavoro de Lapolveriera. Una canzone che è nata “giusta”, sia nel momento sia nel contesto e nel contenuto, senza fretta ma con l’urgenza di descrivere, di dire qualcosa. Proprio per questo abbiamo deciso di pubblicare la versione “bootleg” del brano: diretta, nuda, schietta».

Ascolta ora il brano: https://bfan.link/lapolveeriera-la-guerra-e-finita-bootleg

CALENDARIO TOUR ESTIVO 2024

Mercoledì 12 giugno live at Omnia Festival (Prato)

Venerdì 14 giugno open Meganoidi @ Rocca Malatestiana (Fano)

Sabato 15 giugno live at Verona digital music fest (Verona)

Sabato 22 giugno private concert

Lunedì 24 giugno Festa della Croce Bianca (Verona)

Domenica 30 giugno open Peter Punk @ Karach Festival (Treviso)

Venerdì 12 luglio open Skabomber/Vallanzaska @Piroka (Brescia)

Domenica 14 luglio Festival (Lecco)

Giovedì 25 luglio open Meganoidi @Perarock (Vicenza)

Giovedì 1° agosto @Mura Festival (Verona)

Domenica 4 agosto Folk Festival @Parco Tittoni (Monza)

Sabato 21 settembre private show

Sabato 28 settembre open Maestro Pellegrini @La Rimbomba (Forlì)

Biografia

Lapolveriera è una band indie rock italiana con influenze cantautorali, nata a Verona nel 2019, formata da Giovanni Maragnoli (chitarra, tastiere, voce), Giovanni Magagna (chitarra solista, cori), Michele Fontana (basso) e Riccardo Masenelli (batteria). Nel corso dei primi anni la band apre i concerti di alcuni artisti di riferimento della scena musicale italiana come Omar Pedrini, Paolo Benvegnù, Federico Poggipollini, Pierpaolo Capovilla (Il Teatro degli Orrori), Maestro Pellegrini (Zen Circus), Giorgio Ciccarelli (Afterhours), Clan Destino, Gigi Cavalli Cocchi, Modena City Ramblers, Gem Boy, Meganoidi, L’Associazione, Vince Pastano & The Noisebreakers, Dead Visions (Francesco Mandelli), Cyborg Zero (The Cyborgs), Tricarico, Cristiano Godano, Marlene Kuntz, Skabomber, ed anche ad alcuni artisti internazionali quali Jiro Okabe (CJ Ramone, Richie Ramone), Alex Kane (Enuff’Z’Nuff, Life, Sex & Death, Antiproduct) e Jamie Oliver (Ultrabomb, U.K. Subs).

Nel corso del 2022 vengono prodotti e pubblicati i primi tre singoli della band (Radici, Ego, Cemento Rosso), con la produzione artistica di Omar Pedrini. Il 5 maggio 2023 è uscito il disco completo della band intitolato “TEMPI MODERNI”, composto da 9 brani originali ed edito da Baldoria/Maninalto!, disponibile anche in copia fisica. Oltre ai tre singoli prodotti da Omar Pedrini, la title track del disco “Tempi moderni” vede un featuring con Federico Poggipollini alla chitarra elettrica e alla voce.

“La guerra è finita (bootleg)” è il nuovo singolo de LAPOLVERIERA disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 5 luglio 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 12 luglio.

