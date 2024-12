La Danimarca guida la sostenibilità globale: i risultati dell’analisi di Robeco

Pubblicità

Condividi

La Danimarca in cima al ranking ESG

L’ultima analisi di Robeco, curata da Paul Ruijs, impact specialist, conferma che la Danimarca è il nuovo leader globale nella sostenibilità. Il ranking ESG, che valuta 150 nazioni su parametri ambientali, sociali e di governance, pone il Paese scandinavo al primo posto grazie a un impegno costante e a politiche avanzate.

Negli ultimi anni, la Danimarca si è distinta per i migliori punteggi ambientali e sociali. Nel 2021 aveva già ottenuto il primato mondiale nel settore sociale, ma solo quest’anno è riuscita a superare Svezia e Finlandia, consolidando il proprio ruolo di modello globale. Questo risultato dimostra che il progresso sostenibile richiede continuità e visione a lungo termine.

Pubblicità

Le difficoltà di altri Paesi

Mentre la Danimarca avanza, alcuni Paesi affrontano sfide significative. In particolare, l’Ungheria è un esempio di come le politiche populiste possano avere un impatto negativo sulla governance e sugli investimenti esteri. La perdita di fiducia da parte degli investitori si riflette negli alti spread sui credit default swap (CDS), un indicatore di rischio sovrano.

Al contrario, nazioni come il Kazakistan e la Costa d’Avorio hanno mostrato progressi, migliorando nella stabilità politica e nei diritti ambientali. Questi risultati sottolineano come interventi mirati possano migliorare i punteggi ESG anche in contesti difficili.

L’ambizione dell’Indonesia e il cammino verso l’OCSE

Un altro tema centrale dell’analisi è l’aspirazione dell’Indonesia di entrare nell’OCSE, un traguardo che rappresenterebbe una svolta per il Paese del Sud-Est asiatico. Tuttavia, l’Indonesia deve affrontare importanti sfide, tra cui un basso punteggio nella lotta alla corruzione e gravi violazioni dei diritti umani.

Pur avendo un lungo percorso da compiere, l’interesse dell’Indonesia verso riforme climatiche e infrastrutturali è un segnale positivo per attrarre investimenti esteri e rafforzare la fiducia degli investitori.

Il ruolo della governance e dell’istruzione

L’analisi di Robeco sottolinea come una governance solida sia fondamentale per le performance ESG. Cambiamenti anche minimi nelle politiche possono influenzare la traiettoria di una nazione, sia a livello economico che sociale.

Parallelamente, un sistema educativo avanzato può rappresentare un vantaggio competitivo, ma senza opportunità lavorative adeguate, rischia di alimentare la fuga di cervelli, come accade in Paesi come Albania e Taiwan. Investire in ricerca e sviluppo, infrastrutture digitali e qualità della vita è essenziale per trattenere i talenti e sostenere la crescita economica.

Conclusioni

Lo studio di Paul Ruijs per Robeco evidenzia che la leadership politica e la continuità nelle politiche ambientali, sociali e di governance sono fattori chiave per il successo. La Danimarca, con il suo impegno costante, rappresenta un modello per altre nazioni, dimostrando che la sostenibilità non è solo un obiettivo morale, ma anche un’opportunità economica.

Cosa ne pensi di queste analisi? Condividi la tua opinione nel form qui sotto!