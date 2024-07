“La città” è il nuovo singolo di Finecielo

Pubblicità

Da venerdì 5 luglio 2024 è in rotazione radiofonica “LA CITTÀ”, il nuovo singolo di FINECIELO, estratto dall’omonimo album già disponibile sulle piattaforme digitali dal 7 luglio 2023.

“La città” è un brano che mette in musica una frenetica notte cittadina per rappresentare lo stato d’animo del protagonista, perso nei vicoli del centro, ma anche della sua mente. L’alcol, la festa, la musica sono gli anestetici del suo dolore, mentre cerca disperatamente una via d’uscita dal caos che lo imprigiona.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ciò che mi premeva affrontare nel mio primo album è il concetto della ricerca di sé stessi: un tema a me molto caro, emerso a cavallo dei vent’anni, quando il periodo di transizione verso l’età adulta ha permesso ad alcune fragilità nascoste di venire a galla.

L’album FINECIELO restituisce uno spaccato di tale periodo, divenendo una sorta di racconto della crescita, con i suoi pregi e i suoi difetti, le sue illusioni e le sue contraddizioni.

La Città è un pezzo fondamentale della raccolta, perché descrive il concetto stesso di felicità, collegato a mio parere alla capacità di lasciare andare.

Nel momento in cui le sovrastrutture, anche auto-imposte, cadono, rimane solo la semplicità dell’essenziale: lì siamo felici”.

Il videoclip de “La città” descrive un viaggio nella mente del protagonista: la città diventa metafora della sua confusione, mentre tenta di curarsi attraverso la scrittura. Il momento centrale costituisce la rivelazione: approderà alla felicità nel momento in cui lascerà andare sé stesso, abbandonando le sovrastrutture del suo personaggio. La pace, tuttavia, è destinata a non durare, perché verrà gettato nuovamente nel disordine della città, alla disperata ricerca di una nuova via di fuga.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=b-c3lx0bAQ0&feature=youtu.be

Biografia

Mattia Filippetto, in arte Finecielo, muove i suoi primi passi nell’ambiente musicale padovano, collaborando a diversi progetti, alcuni dei quali ancora attivi, che spaziano dalla musica pop-rock al cantautorato italiano classico, portandolo a suonare in location di risalto di tutta Italia. Registra il suo primo disco solista nel 2022, “FINECIELO”, che raccoglie dieci pezzi autobiografici scritti a cavallo dei due anni precedenti e li immerge in un’atmosfera acustica dai connotati intimi e personali. Il disco verrà poi presentato a Padova e Treviso, in due eventi congiunti a Suoni di Marca (TV) e nella splendida cornice del Belle Parti di Padova, in occasione dell’uscita del primo singolo. Attualmente è impegnato nella promozione dei suoi lavori, tramite canali indipendenti, e nella scrittura di nuovo materiale.

