La celiachia non va in vacanza

Consigli e strumenti AIC per vivere un’estate serena e senza glutine, ovunque tu sia

Mangiare fuori in vacanza: un piacere anche per chi è celiaco

Una cena in riva al mare, un gelato sotto il sole, una merenda in rifugio o un aperitivo con vista: l’estate è la stagione perfetta per godersi la convivialità e la buona tavola. Ma per chi soffre di celiachia, ogni pasto fuori casa può trasformarsi in un rischio se non si conoscono le giuste precauzioni. È per questo che AIC – Associazione Italiana Celiachia propone una guida completa per vacanze gluten free, grazie al programma Alimentazione Fuori Casa (AFC).

Oltre 4000 locali sicuri in tutta Italia

AIC ha formato più di 4000 locali in tutta Italia, tra ristoranti, pizzerie, hotel, gelaterie, punti ristoro in stazioni, aeroporti e autogrill, che garantiscono una ristorazione sicura per celiaci. Riconoscerli è semplice: espongono una vetrofania ufficiale AIC. La guida aggiornata è accessibile su:

Sito ufficiale celiachia.it

App AIC Mobile (disponibile anche in versione ‘Welcome’ per turisti stranieri)

Un’app per trovare locali, prodotti e fare scelte consapevoli

AIC Mobile è uno strumento indispensabile per chi segue una dieta senza glutine. Include:

Mappa dei locali AFC

Elenco negozi gluten free

Prontuario con lettore barcode per verificare i prodotti

Sezione “ABC della dieta del celiaco” e lista “semaforo” dei cibi

Il tutto aggiornato costantemente per garantire sicurezza alimentare ovunque.

E se il locale non è nel circuito AIC?

Nessun problema: l’importante è informare il personale e spiegare chiaramente cosa significa celiachia e cosa evitare. In caso di incertezza, meglio non rischiare. AIC mette a disposizione anche formazione gratuita per i ristoratoriinteressati ad aderire al programma.

Viaggi internazionali? C’è AOECS

Se stai pianificando un viaggio all’estero, AIC consiglia di consultare:

Qui troverai frasi tradotte, riferimenti delle associazioni celiache estere e locali dove trovare cibo gluten-free in tutta Europa.

Il video su YouTube: guida visiva per le vacanze senza glutine

Per supportare i viaggiatori anche visivamente, AIC ha pubblicato un video sul suo canale YouTube dove le dietiste dell’Associazione offrono consigli pratici per un’estate senza glutine. Il video ha superato le 226.000 visualizzazioni.

🎥 Guarda il video: Consigli per una vacanza senza glutine

Domande e risposte

1. Cos’è il programma AFC di AIC?

È un’iniziativa che forma e certifica locali in grado di offrire cibo sicuro per celiaci.

2. Dove trovo i locali AFC?

Su celiachia.it, sull’app AIC Mobile o nella guida cartacea AFC.

3. L’app AIC è gratuita?

Sì, molte funzionalità sono gratuite; la versione “Welcome” per turisti è a pagamento.

4. Posso fidarmi di un locale non AFC?

Solo se il personale è ben informato. In caso di dubbi, meglio evitare.

5. Dove trovo il prontuario dei prodotti senza glutine?

All’interno dell’app AIC Mobile, con funzione di scansione barcode.

6. AIC forma anche i ristoratori?

Sì, gratuitamente e con procedure semplici da seguire.

7. Come affronto la celiachia all’estero?

Consulta AOECS e CYE per frasi utili e locali certificati nei vari Paesi.

8. I treni e gli aeroporti hanno opzioni senza glutine?

Sì, molti punti ristoro in stazioni, treni e aeroporti aderiscono al programma AFC.

9. L’app AIC funziona offline?

Alcune funzioni sì, ma per aggiornamenti è consigliata la connessione.

10. Quali sono i consigli principali delle dietiste AIC?

Prepararsi prima del viaggio, consultare l’app, e non avere paura di chiedere.