La bilirubina è il più potente antinfiammatorio dell’organismo

a cura del dr. Giovanni Ghirga

Generazioni di studenti di medicina e biologia sono state preparate con una visione offuscata della bilirubina. Generata quando il corpo distrugge i vecchi globuli rossi, la molecola è un rifiuto dannoso e un segno di malattia; livelli ematici elevati causano l’ittero. Eppure entro la fine dell’anno circa 40 volontari australiani sani potrebbero iniziare a ricevere infusioni della molecola di bilirubina “adesso apparentemente poco utile”. Parteciperanno ad uno studio sulla sicurezza di fase 1 che potrebbe aprire la strada per testare la bilirubina come trattamento nei riceventi di trapianto d’organo e nei pazienti con condizioni come la sclerosi multipla e l’ictus.

Queste ricerche riflettono una nuova visione della bilirubina emersa quando i ricercatori hanno accumulato dati di laboratorio, animali ed epidemiologici che suggeriscono che svolge un ruolo vitale nell’organismo come forte antiossidante e antinfiammatorio.

La bilirubina agisce come un ormone. Nelle cellule in coltura stimola un recettore chiave, chiamato PPARalfa, il quale aiuta a controllare il metabolismo e il peso corporeo.

Tra i ruoli fisiologici che la bilirubina potrebbe svolgere uno potrebbe essere il suo potere di neutralizzare le specie reattive dell’ossigeno (ROS), sottoprodotti distruttivi del metabolismo che possono danneggiare il DNA ed altre importanti molecole cellulari. Se miscelata con cellule cresciute in laboratorio, la bilirubina le protegge dai ROS e i topi privi della molecola sono più vulnerabili al danno ossidativo. “La bilirubina è la sostanza antiossidante più potente nel corpo”, afferma l’epatologo Claudio Tiribelli della Italian Liver Foundation. Inoltre, riduce l’infiammazione dannosa. Ricercatori hanno scoperto che la bilirubina può guidare le cellule immunitarie (macrofagi) per ridurre la loro secrezione di molecole infiammatorie.

Numerosi studi suggeriscono che le persone che hanno livelli di bilirubina moderatamente elevati, a causa della sindrome di Gilbert o di altre cause, hanno meno probabilità di sviluppare una pletora di malattie, tra cui malattie cardiache, malattie infiammatorie intestinali, diabete e molti tipi di cancro. D’altra parte, le persone con livelli di bilirubina relativamente bassi sono più vulnerabili a queste malattie.



Ulteriori prove provengono da studi di randomizzazione mendeliana che confrontano la salute delle persone che portano diverse varianti genetiche. Nel 2020, Horsfall e i suoi colleghi hanno analizzato i dati di oltre 377.000 persone della UK Biobank, un registro sanitario nazionale. Hanno scoperto che le persone con due copie di una versione del gene che porta a livelli di bilirubina più elevati avevano un rischio inferiore del 17% di sviluppare il cancro ai polmoni e l’effetto era ancora maggiore nei fumatori. Le molecole reattive dell’ossigeno inondano i polmoni e la bilirubina “extra” può aiutare a contrastare i loro effetti.

Le nanoparticelle di bilirubina che vengono studiate non sono l’unico modo per aumentarne i livelli. L’esercizio fisico, alcuni cibi e una serie di farmaci, comprese le statine, possono avere tutti quell’effetto. Tuttavia, la vecchia visione della bilirubina come spazzatura molecolare sta ancora frenando la ricerca su come sfruttare i suoi effetti salutari. Questa é una opportunità che non si può perdere.

M Leslie. Can ‘toxic’ bilirubin treat a variety of illnesses? Science. 8 Jun 2023. doi: 10.1126/science.adj1440