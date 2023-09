KT&PARTNERS CON B&C SPEAKERS NELL’ACQUISIZIONE DELL’AMERICANA EMINENCE

Condividi

KT&Partners ha assistito B&C Speakers, società quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, nell’acquisizione di Eminence, importante e storico player statunitense attivo nel settore della produzione di altoparlanti per uso professionale e in quello dei Musical Instruments.

B&C Speakers S.p.A., uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, ha acquisito il 100% del capitale sociale di Eminence Speaker LLC, con sede in Kentucky, U.S.A., da Eminence Holding LLC e contestualmente ha sottoscritto un impegno vincolante ad acquistare una parte rilevante degli assets di Eminence Dongguan Enterprise Co. Ltd, società con sede in Dongguan, Cina, e interamente controllata da Eminence Holding LLC. L’acquisto degli assets è condizionato alla costituzione di una NewCo, con sede nella Repubblica Popolare Cinese, avente come unico azionista B&C Speakers, che svolgerà le attività di produzione e distribuzione in Asia dei prodotti a marchio Eminence.

Eminence Speaker LLC è attiva dagli anni Sessanta nel settore della progettazione e realizzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, imponendosi negli anni Novanta come brand riconosciuto a livello mondiale. I mercati di riferimento sono quelli del Musical Instrument (MI), sistemi di allarme e car audio after market. Il marchio Eminence è attualmente commercializzato in oltre 50 Paesi.

La costituzione della NewCo, con il conseguente acquisto degli assets da Eminence Dongguan, costituisce un’operazione volta ad acquisire i fattori produttivi considerati strategici per consolidare e sviluppare, anche tramite investimenti aggiuntivi, il volume d’affari attualmente realizzato sul mercato asiatico, cinese in particolare.

Le due operazioni rappresentano un significativo step nella strategia societaria di B&C Speakers. In particolare, B&C Speakers potrà rafforzare il proprio posizionamento competitivo nel mercato internazionale, espandere la propria presenza nel settore dei Musical Instruments e, inoltre, potrà realizzare prodotti, attraverso la NewCo situata in Cina, ad un costo sufficientemente competitivo per penetrare mercati sinora preclusi ai marchi del Gruppo B&C Speakers.

KT&Partnersha agito in qualità di advisor finanziario di B&C Speakers con un team composto dalCEO & Founder Kevin Tempestini(nella foto a sinistra), dalPartner M&A Paolo Tramoni(nella foto al centro)e dallaSenior Associate Federica Fiorenza(nella foto a destra).

Kevin Tempestini, Founder & CEO di KT&Partners ha così commentato: “Siamo orgogliosi di aver supportato il management di B&C Speakers nell’operazione Eminence, contribuendo alla realizzazione di questo importante progetto di sviluppo strategico nel mercato internazionale.”