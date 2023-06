Key2people continua a crescere. 

Condividi

Nel 2022 fatturato a quota 21,3 milioni. L’executive Search a +17% sul 2021.

La crescita a doppia cifra del 2022 conferma l’ottimo andamento degli ultimi anni e rafforza la posizione di leadership di Key2people nell’Executive Search e nei Board Services. In espansione anche il segmento Advisory, che ora rappresenta il 36% dei ricavi.

Milano, 27 giugno 2023 – Continua il percorso di crescita di Key2people, la principale società italiana indipendente nel settore dell’Executive Search. Nel 2022 il fatturato ha superato i 21 milioni di euro, in aumento del +17% l’Executive Search rispetto all’anno precedente, a conferma di un trend di crescita costante da oltre cinque anni a doppia cifra. Gli ottimi risultati del 2022 arrivano infatti dopo un 2021 da record, chiuso con un aumento dei ricavi del +33%.

In progresso tutte le linee di attività: Executive Search e Board Services, comparti che vedono la società tra i leader di mercato grazie alla sua esperienza ultraventennale, a servizio di imprese e in modo crescente e rilevante a supporto delle Istituzioni. Così come l’Advisory, il segmento volto alla Consulenza Organizzativa e di Change Management, che oggi rappresenta il 36% del fatturato totaledi Key2people.

In questo ambito, Key2people supporta le organizzazioni in fase di trasformazione, evoluzione e discontinuità intervenendo sulle principali leve: leadership, organizzazione, processi e competenze. Con particolare attenzione ai temi oggi prioritari di attrazione e motivazione dei talenti, promozione della diversità, gestione del cambiamento organizzativo, crescita delle competenze di sostenibilità, creazione di organizzazioni agili ed efficienti.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2022 – ha commentato Cristina Calabrese, Amministratore Delegato di Key2people. Questi successi riflettono il nostro impegno e la fiducia che imprenditori, azionisti, manager e istituzioni ci riservano per poter contribuire, con il nostro lavoro, a scelte di impatto rilevante sul sistema economico e competitivo del Paese. Il 2023 si sta rivelando come un anno di ulteriori grandi soddisfazioni e ci permette di guardare al futuro con ottimismo: rileviamo una elevata effervescenza nel mercato, in particolare nel settore industriale, in quello delle Infrastrutture e nel sistema Finanziario, a conferma che le imprese continuano ad investire. Puntiamo a generare impatto nelle scelte del management, consapevoli che, mai come ora, giochiamo un ruolo fondamentale nell’identificare nel Merito e nelle Competenze i valori chiave alla base della costruzione della classe dirigente.

Proprio sul tema della costruzione della classe dirigente, Key2people opera spesso nel ruolo di Advisor a supporto di imprese e istituzioni per tradurre sistemi valoriali e culturali in modelli di leadership in grado di innalzare la presenza di new management in posizioni rilevanti: “In Italia solo il 14% dei dirigenti ha meno di 40 anni “ sottolinea Cristina Calabrese “e la velocità dell’innovazione e delle discontinuità tecnologiche e culturali stridono con questo dato, che ci impegniamo ad innalzare anche attraverso il nostro contributo professionale”.