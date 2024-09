Jade: dal 27 settembre “Tu lo sai”

Pubblicità

Dal 27 settembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “TU LO SAI”, il nuovo singolo di Jade.

“Tu lo sai” è un brano che parla di una storia d’amore travagliata tra due ragazzi.

Quando due persone sono arrabbiate, i loro cuori si allontano e con questo brano, dalle ritmate e dolci sonorità, jade vuole trasmettere queste emozioni.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Tu lo sai è nata in un momento in cui avevo bisogno di raccontare delle emozioni vissute in passato. In questo caso ho provato a raccontarmi con meno filtri e a riportare su carta quelli che erano i miei pensieri. Ma tutto questo lo volevo fare mantenendo sempre un mood spensierato e sereno. Ricordo ancora quel giorno in cui andai in studio con i miei collaboratori e feci una prima registrazione, ci piacque sin da subito ed io ero molto contenta. Era da tanto che volevo riportare in un brano una mia storia personale e penso di esserci riuscita.”

Biografia

Giada Tripaldi in arte Jade è una promettente cantante pop nata a Ravenna nel 2001.

Nonostante la sua giovane età, Jade ha già conquistato l’attenzione del pubblico e della critica grazie a un percorso artistico in continua crescita.

Il suo talento ha brillato in diverse occasioni, confermando la sua presenza nel panorama musicale italiano.

Nel 2019, ha aperto il concerto di artisti di fama come Noemi e Rocco Hunt durante la prestigiosa Notte D’Oro a Ravenna, lasciando un’impronta indelebile.

Nel corso del 2021, Jade è stata protagonista dell’estate in diretta su Rai1, condividendo il palco con il rinomato cantante Riccardo Fogli durante il concerto “ALBE IN CONTROLUCE” a Riccione.

L’anno dopo Jade si è esibita nuovamente su quest’ultimo palco condividendolo questa volta con Grazia Di Michele.

Il 2022 l’ha vista anche ospite su “Storie Italiane” su Rai1, confermando la sua crescente visibilità mediatica.

Il 2023 si è rivelato un anno ancor più significativo per la giovane artista.

Ha partecipato al programma di punta di Rai1, “I Migliori Anni”, con la partecipazione speciale di Aleandro Baldi, consolidando la sua presenza nel cuore del pubblico.

Inoltre, Jade è stata intervistata su Radio101 da Fernando Proce, offrendo un’ulteriore occasione per condividere la sua storia e la sua passione per la musica con un vasto pubblico radiofonico.

Con il suo stile unico e la voce avvincente, Jade si afferma come una delle nuove voci più promettenti della scena pop italiana.

Il suo percorso artistico, caratterizzato da esperienze significative, promette di continuare a sorprendere e ispirare gli appassionati di musica in Italia.

