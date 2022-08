IVAN GRANATINO & GIUSY ATTANASIO – OBSESIÓN (‘nterra Margellina)

IL TORMENTONE DELL’ESTATE

Esce venerdì 5 agosto, in radio e negli store, la cover di Ivan Granatino con Giusy Attanasio. Il video, diretto da Ferdinando Esposito ed uscito lunedì primo agosto, è balzato, nel giro di poche ore in tendenza direttamente nel podio della classifica generale dì YouTube, raggiungendo in un solo giorno ben oltre 245.000 views. Al momento è quarto nella classifica generale e sesto nella sezione musica di YouTube. Su tik tok, invece, ha già raggiunto oltre 9.000 di video con più di 20mln di visualizzazioni.

Numeri da capogiro per il nuovo brano di Ivan Granatino “Obsesión (‘ nterra Margellina)”, la cover del mitico singolo degli Aventura del 2002. Dopo l’enorme successo di “Vieni appresso a me” con Giusy Attanasio di 5 anni fa, i due tornano insieme scegliendo di rielaborare, grazie all’adattamento testuale a cura di Mariano Alfano, un pezzo che rimase in vetta alla classifica per 16 settimane e nella classifica dei singoli più venduti per ben 8 mesi.

Con la cover di “Obsesión (‘nterra Margellina)” Ivan Granatino e Giusy Attanasio confermano quanto a Napoli sia ancora forte il legame con la Spagna e la sua lingua nella cultura musicale.

Un legame che affonda le sue radici nella storia e in particolare, nelle diverse dominazioni spagnole che hanno lasciato in eredità anche i nomi ai quartieri napoletani e che soprattutto dagli anni 2000, è sbarcato nella musica napoletana con l’esplosione del latin-pop prima e della latin-trap poi. Anche con Obsesión lo spagnolo e il napoletano si fondono in una sola lingua irresistibile. Obsesión è un brano smaccatamente commerciale, che odora d’estate, che invita al ballo, alla seduzione, al divertimento, è il brano tormentone dell’estate napoletana.

“La storia musicale da sempre ha associato la musica napoletana a quella sudamericana – dice IVAN Granatino – “e questo pezzo ne è l’ennesima conferma, dopo 19 anni dall’uscita del pezzo originale, ho esaudito il mio ennesimo desiderio, fare una versione tutta mia, il mio remix, dando la mia, la nostra impronta, quella napoletana, per questo il sottotitolo è ‘nterra margelina, forse uno dei luoghi più di culto per ascoltare musica e respirare l’aria di Napoli (chi non lo ha mai fatto!!!) Ci siamo attenuti integralmente al testo originale, inserendo solo qualche adattamento, il minimo indispensabile per farla nostra e vostra. Ho scelto Giusy Attanasio per la parte femminile perché è tanta la similitudine vocale con l’interprete principale, anche perché nella collaborazione passata abbiamo funzionato alla grande, sperando di ripetere lo stesso successo che ci avete regalato con Viene appriesso a me”.

IVAN GRANATINO nasce a Caserta nel 1984 e fin da piccolo inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica grazie al padre, interprete di musica classica napoletana, che gli trasmette quella che è diventata poi una grande passione che si orienta sempre di più verso il rock e l’hip hop, tanto da intraprendere un percorso artistico personale che lo porta a creare un crossover tra questi due generi musicali. La sua formazione si divide tra corsi di canto, lezioni di musica e tanti provini in lungo e in largo per lo stivale. Grazie al suo stile che passa con disinvoltura dal rap, all’r&b, dalla musica dance al rock, Ivan Granatino collabora con grandi artisti del panorama italiano come Clementino, Club Dogo, Luchè, Gué Pequeno, Gigi D’Alessio, Franco Ricciardi e D-Ross. Nel 2014 il grande palcoscenico di Rai Due di The Voice of Italy offre al giovane rapper la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico e farsi apprezzare dalla giuria, infatti dopo aver superato l’audizione al buio sceglie J-Ax come coach nella sua avventura. Dopo l’esperienza tv, Ivan esce con il singolo “Pare mo,” pubblicato nel 2015. A maggio 2017 pubblica l’album “Ingranaggi”. Diversi brani di Ivan sono stati utilizzati come colonne sonore di film e serie tv: “Gomorra 4” e “Gomorra 5 – l’ultima serie” “Reality” di Matteo Garrone, il corto presentato alla 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia “La Gita”, l’ultimo film di Claudia Gerini, “Mancino Naturale”. Anche attore nei film dei Manetti Bros “Song e Napule” e “Ammore e mala vita” e “L’oro di Scampia” di Marco Pontecorvo con Giuseppe Fiorello.

