Italia e Regno Unito collaborano per la sicurezza: il comitato strategico di Londra

Italia e Regno Unito rafforzano la cooperazione per affrontare le sfide globali della sicurezza.

La cooperazione per la sicurezza tra Italia e Regno Unito

A Londra si è tenuto il comitato strategico per la sicurezza tra Italia e Regno Unito, un incontro cruciale per affrontare le principali sfide che coinvolgono le Forze di polizia dei due Paesi. Le delegazioni, guidate dal capo della Polizia italiana Vittorio Pisani e da Matthew Rycroft, Home Office Permanent Secretary, hanno discusso temi come il contrasto all’immigrazione clandestina, la minaccia terroristica e il cybercrime, oltre alla lotta alle organizzazioni criminali transnazionali.

Una task force permanente per nuove strategie

Dal comitato è emersa l’idea di creare una task force permanente tra i due Paesi. Questa squadra avrà il compito di analizzare le informazioni e tracciare i proventi illeciti generati dallo sfruttamento dei migranti, seguendo il principio del “follow the money”. Per raggiungere questi obiettivi, si farà ampio uso delle potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata a fini di polizia. Il progetto punta anche a coinvolgere altri Paesi e agenzie internazionali per migliorare le capacità operative e arricchire le informazioni disponibili.

Focus sulla radicalizzazione e sulla propaganda terroristica

Un’attenzione particolare è stata dedicata al contrasto della radicalizzazione violenta e all’individuazione precoce della propaganda terroristica, fenomeni che coinvolgono sempre più spesso i minori. Le esperienze condivise hanno messo in evidenza l’importanza di strategie preventive per depotenziarne gli effetti.

