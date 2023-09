ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO: IN DUE ANNI DELIBERATI 65 MILIONI A SUPPORTO DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO

Condividi

Venezia, 7 settembre 2023 – “Le opportunità di finanziamento per il mondo del cinema e dell’audiovisivo”, è questo il titolo del convegno promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), in collaborazione con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, e presentato oggi all’80a Mostra del Cinema di Venezia.

All’incontro hanno partecipato il Direttore Generale della Direzione Generale Cinema a Audiovisivo, Dott. Nicola Borrelli e il Direttore Generale dell’Istituto per il Credito Sportivo, Dott. Lodovico Mazzolin.

ICS ha presentato le iniziative per il settore del Cinema e dell’Audiovisivo. L’Istituto, infatti, oltre che essere leader nel finanziamento dell’impiantistica sportiva, negli ultimi anni ha avviato un importante percorso di sviluppo del finanziamento degli investimenti nel settore dei beni e delle attività culturali, tra cui il settore cinematografico.

Si tratta di iniziative che hanno permesso all’Istituto per il Credito Sportivo di deliberare circa 65 milioni di euro in meno di due anni a produttori grandi e piccoli, con l’obiettivo di sviluppare altri prodotti e nuove progettualità per il sostegno del settore.

ICS ha definito un modello completamente nuovo, che prevede la definizione di prodotti flessibili e tailor-made che vadano a finanziare le singole opere in una logica end-to-end, ossia dal primo ciak fino alla cessione dei diritti scaturenti. Oltre a ciò, possono essere oggetto di intervento anche i singoli crediti che contribuiscono alla copertura finanziaria dell’opera, tra cui contratti con broadcasters, contributi statali e regionali.

Allo scopo di arricchire ulteriormente la gamma di prodotti per l’industria audiovisiva nazionale, ICS ha stipulato nel 2022 un protocollo di intesa con la DGCA, grazie al quale le imprese beneficiarie di contributi «Automatici» e «Selettivi», previsti dalla Legge 220/2016, potranno usufruire di anticipazioni su tali contributi.

Nel 2023 le offerte sono aumentate ulteriormente in seguito alla sigla del Protocollo d’Intesa con l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e la Sicilia Film Commission, oltre ad aver realizzato una procedura «snella» per la cessione del tax credit audiovisivo, con documentazione ridotta.

“Il Ministero della Cultura rivolge grande attenzione al tema del sostegno finanziario al comparto audiovisivo e accoglie sempre con grande favore le iniziative-come quelle varate in questi anni da ICS che agevolano e semplificano l’accesso al credito soprattutto per le piccole e medie imprese” ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni.

“Il rapporto tra la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC e l’Istituto per il Credito Sportivo si sta rivelando utile e strategico. Lo dimostrano i primi incoraggianti frutti del protocollo di intesa sottoscritto l’anno scorso. L’accesso al credito è una esigenza sempre più avvertita dalle imprese del settore: per questo motivo è necessario rafforzare la collaborazione con gli istituti finanziari proprio a partire dall’Istituto per il Credito Sportivo” ha dichiarato il Direttore Generale Nicola Borrelli.

“Abbiamo erogato più di 65 milioni di euro, in meno di due anni, al settore del cinema e dell’audiovisivo – ha spiegato il Direttore Generale di ICS, Lodovico Mazzolin -. Non ci fermiamo: stiamo lavorando ai protocolli d’intesa con le Film Commission e, in stretta collaborazione con il Ministero della Cultura e la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, ci poniamo come prossimi obiettivi fondi agevolativi per il settore del cinema e dell’audiovisivo e un nuovo prodotto destinato alle imprese creative e culturali con la garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)”.