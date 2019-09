Istituto asma Misurina. Moige: inaccettabile cancellare la struttura

Misurina: Vicini ai genitori ed ai bambini che soffrono. Inaccettabile cancellare una struttura unica del suo genere, si trovino soluzioni per consentirne il rilancio

“Abbiamo bisogno di strutture di cura per i nostri figli malati di asma, preoccupati per il futuro della struttura di Misurina. Una struttura unica in Italia e una delle poche al mondo.Il Moige, dalla parte dei genitori e dei bambini, sta promuovendo presso tutte le istituzioni preposte e verso persone con competenze ed interesse professionale un intervento volto a rilanciare l’istituto per garantire la continuità della sua attività a tutela dei malati di asma.

Crediamo, ed i fatti lo confermano, che queste cure in alta quota abbiano effetti irripetibili ed unici su questi piccoli pazienti, rafforzando i loro polmoni e diminuendo l’uso costante e massiccio di cortisone ed antistaminici”, ha dichiarato Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige – Movimento Italiano Genitori.