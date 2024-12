iVision Tech rivoluziona la mobilità con iSee, occhiali assistivi che integrano tecnologia avanzata e design discreto, pensati per migliorare l’autonomia delle persone non vedenti.

iSee: innovazione e inclusività negli occhiali tecnologici per non vedenti

Una visione più inclusiva: nasce iSee

La PMI Innovativa iVision Tech, leader nel settore dell’occhialeria Made in Italy, lancia sul mercato iSee, un dispositivo rivoluzionario per la mobilità delle persone non vedenti. Questi occhiali tecnologici permettono di rilevare ostacoli fino a quattro metri di distanza, migliorando autonomia e sicurezza. Dopo anni di ricerca e sviluppo, iSee sarà disponibile in prevendita a dicembre tramite il sito e-commerce isee-one.com e verrà presentato ufficialmente al MIDO 2025, il Salone internazionale dell’occhialeria a Milano.

Un progetto che unisce tecnologia e inclusività

Il progetto iSee si basa su una missione sociale: offrire soluzioni innovative per le sfide quotidiane delle persone non vedenti. Gli occhiali sono stati sviluppati con il contributo diretto di utenti non vedenti, garantendo un design funzionale e realmente utile. La tecnologia integrata comprende:

Sensori avanzati per la rilevazione degli ostacoli.

per la rilevazione degli ostacoli. Un sistema audio intuitivo che guida l’utente tramite segnali acustici.

Algoritmi sofisticati che analizzano e mappano l’ambiente circostante in tempo reale.

Grazie a una miniaturizzazione senza precedenti, iSee si presenta come un normale paio di occhiali, con prestazioni ottimizzate per durata della batteria, leggerezza e comfort estetico.

Made in Italy e collaborazioni strategiche

La realizzazione di iSee ha coinvolto le migliori eccellenze tecnologiche italiane e internazionali. iVision Tech ha collaborato con aziende leader in:

Componentistica elettronica .

. Tecnologia satellitare e mappatura ambientale.

e mappatura ambientale. Geolocalizzazione per garantire precisione ed efficacia.

Nel maggio 2024, iVision Tech ha ottenuto la certificazione ISO 13485:2016, che autorizza la produzione di dispositivi medici, aprendo così la strada per una futura classificazione di iSee come dispositivo medico, rendendolo più accessibile economicamente.

Mercati e prospettive future

Secondo il project manager Federico Fulchir, l’obiettivo iniziale è conquistare i mercati di Europa e Nord America, dove vivono 3,6 milioni di persone non vedenti, per poi espandersi a livello globale, raggiungendo una platea potenziale di 43 milioni di utenti. Il dispositivo punta a diventare una soluzione indispensabile per migliorare la qualità della vita delle persone non vedenti.

L’amministratore delegato Stefano Fulchir sottolinea l’impegno sociale di iVision Tech: «iSee rappresenta il culmine di un lungo lavoro di progettazione e il nostro desiderio di creare un prodotto che faccia davvero la differenza nella vita delle persone».

Un’azienda all’avanguardia nel settore dell’occhialeria

Con sede a Milano e uno stabilimento produttivo a Martignacco (UD), iVision Tech è un’eccellenza del manufacturing Made in Italy. La società, conosciuta per i suoi marchi di alta gamma come Henry Jullien, ha investito in tecnologie avanzate e acquisizioni strategiche per consolidare la propria posizione nel mercato globale.

Tra le recenti acquisizioni figurano la società bulgara IVILENS, specializzata in lenti oftalmiche, e Teknoema S.r.l., leader nella produzione di componenti elettronici.