Io non amo la fine: il nuovo singolo di Beabaleari feat. Angela Baraldi

“Io non amo la fine”, il nuovo singolo di Beabaleari con il featuring di Angela Baraldi, è disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali. Questo brano, pubblicato da Maqueta Records e Artist First, si distingue per la sua profondità emotiva e il mix unico di delicatezza melodica e ritmiche coinvolgenti.

La canzone che sfida il concetto di fine

Il brano esplora il rapporto conflittuale con la transitorietà delle cose, affrontando temi universali come la paura della perdita e il desiderio di superare i confini imposti dalla realtà. Con immagini evocative e un testo poetico, Beabaleari invita ad abbracciare l’indefinito, a rompere schemi predefiniti e a vivere pienamente nel presente.

«A questo brano siamo particolarmente legate – raccontano Diana Tejera e Beatrice Tomassetti – perché rappresenta un modo per esorcizzare la paura della fine. Non è tanto la fine in sé, ma il suo pensiero a tormentare. Scrivere questa canzone ci ha permesso di accogliere questa sensazione e trasformarla in forza creativa.»

Un inno alla consapevolezza

“Io non amo la fine” non è solo una canzone, ma un invito a riflettere sulla ciclicità della vita, che alterna chiusure e nuovi inizi. Il ritornello, che resta impresso nella mente, si intreccia a una struttura musicale ricca di contrasti, creando un’esperienza immersiva per l’ascoltatore.

Il video, diretto da Fernando Alba e nato da un’idea di Angela Baraldi, traduce in immagini il messaggio del brano, rafforzandone il potere evocativo.

Beabaleari: un duo tra introspezione e leggerezza

Nato nel 2021, il duo Beabaleari combina cantautorato classico, sonorità elettroniche e un approccio originale a temi esistenziali. Le loro canzoni si muovono tra scienza e filosofia, mescolando ironia e riflessione. Dal loro debutto con “Dove si nascondono i megalodonti”, hanno pubblicato una serie di brani che celebrano la bellezza della vita nelle sue molteplici sfaccettature.

“Io non amo la fine” segna un ulteriore passo nella loro evoluzione musicale, confermando la capacità del duo di creare opere che parlano al cuore e alla mente.