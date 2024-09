“Invisible” è il nuovo singolo di Gaetano De Caro

Pubblicità

Condividi

Da venerdì 20 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “INVISIBLE”, il nuovo singolo di GAETANO DE CARO, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 3 settembre.

“Invisible” è un brano che rappresenta l’allontanamento dalla cosa più importante nella vita di una persona, che poi si è trasformata nociva e dannosa per l’anima. Vuole sottolineare l’importanza di andare avanti, dimenticare e salvare se stessi da situazioni dannose.

Pubblicità

Spiega l’artista a proposito del brano: “Per me scrivere è stato sempre un modo per trasmettere le mie emozioni e far conoscere alla gente chi è davvero Gaetano De Caro. Racconto agli altri e a me stesso i miei mondi interiori che ancora oggi sono totalmente da scoprire. Questo mio nuovo singolo “INVISIBLE” distribuito da Sony Music, è un altro tassello del mio Mondo. Per me tutto il mio percorso artistico è sempre un inizio, un percorso continuo di un viaggio lungo che è appena cominciato!”.

Biografia

Gaetano De Caro noto come Be Klaire è un cantautore italiano da sempre devoto alla musica e a tutte le sue sfaccettature. Si ispira nella sua ricerca stilistica e musicale ad artisti mondiali ed immortali, definiti “trasformisti” (Lady Gaga, Marilyn Manson, Lana Del Rey, Mina, Madonna, Billie Eilish, Johnny Cash, David Bowie, Motörhead, Aretha Franklin, Sarah Vaughan), termine al quale Be Klaire è molto legato.

È stato proprio con Lady Gaga che Gaetano ha iniziato a plasmare la sua identità musicale, imparando a suonare la chitarra e successivamente sperimentando con la sua voce, accompagnata dal suono del pianoforte.

Il nome d’arte “Be Klaire” è stato scelto con cura, ispirato da un brano della celebre cantante italo-americana. Il punto principale delle sue canzoni è far rivivere dentro di sé tutti, senza distinzione, perché “nessuno al mondo è mai solo”. Nella sua carriera, fino ad oggi, si è visto partecipare a numerosi concorsi, proponendo sia i propri dischi che rivisitazioni di brani immortali a lui cari. L’esempio più grande è la sua partecipazione al programma televisivo X FACTOR ITALIA 2023, dove ha cantato brani come “It’s A Man’s, Man’s, Man’s World” (James Brown), “Pensiero stupendo” (Patty Pravo), “Hope There’s Someone” (Antony and the Johnsons & ANOHNI), “La Mente Torna” (Mina), “Born This Way” (Lady Gaga), “Dancing On My Own” (Calum Scott), affacciandosi per la prima volta nel panorama televisivo italiano e ricevendo anche un sorprendente riscontro da parte del pubblico. L’8 Febbraio a Sanremo si è esibito presso Villa Ormond, sul palco del MARLU’ WEBBOH con un’emozionante performance per gli spettatori presenti.

“Invisible” è il nuovo singolo di Gaetano De Caro disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 3 settembre 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 20 settembre.

Instagram | Spotify | Facebook | Apple Music