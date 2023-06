Intervista e curiosità, conosciamo meglio Gio Cristiano

Condividi

Gio Cristiano è un chitarrista, cantautore e producer napoletano. Laureato in musica jazz e Scienze Politiche. La Repubblica lo ha definito “Un chitarrista funk/jazz di matrice hendrixiana” mentre Radio 3 lo identifica come “frutto dell’incrocio del mondo arabo-mediterraneo con la tradizione jazzistica”.

Fondatore di Aspro Cuore, centro di produzione e formazione musicale ed etichetta discografica.

Come producer cura le produzioni di molti artisti emergenti. Come chitarrista, lavora principalmente nel circuito dei festival jazz e blues italiani. (Sant’Anna Arresi Jazz festival, Eddie Lang Jazz Festival etc). Ha suonato con diversi artisti della scena musicale internazionale, tra i quali gli statunitensi Dean Bowman (con il quale ha realizzato il disco Voodoo Miles), Reggie Washington, Hamid Drake. Con il sassofonista Daniele Sepe ha partecipato alla realizzazione del disco live Direction Zappa. Con “Del blue (ed altre essenze)” il suo ultimo progetto discografico ha tracciato una linea di connessione tra le esperienze americane ed i linguaggi originari della musica napoletana moderna.

Ciao Gio e benvenuto sulle pagine di Italia News. È disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale il tuo nuovo lavoro discografico. Cosa ha ispirato il nuovo disco dal titolo “Del blue (ed altre essenze)”?

Ciao, grazie per l’invito. Un disco nasce sempre dall’esigenza di mettere un punto in un percorso. Questo lavoro rappresenta forse un momento di passaggio, nasce dalla necessità di puntare all’essenza delle cose pur muovendosi nella complessità delle situazioni.

Ci spieghi il perché del titolo dell’album?

Il blue pare essere l’essenza centrale del disco, rappresenta il mare, la black music, il mood che prediligo, una sorta di relax teso verso il nuovo.

Parliamo di Aspro Cuore, centro di produzione e formazione musicale ed etichetta discografica. Quando e perché nasce?

Nasce del 2009 originariamente per rispondere all’esigenza di formazione musicale professionale di giovani artisti. Attualmente seguiamo i nostri artisti in tutte le loro fasi, dal coaching fino alla produzione dei loro singoli o dischi, sino alla realizzazione dei loro primi concerti.

Che consigli daresti ai nuovi artisti che desidererebbero emergere?

Puntare sulla qualità, affidarsi ad un buon producer che non si nasconda solo dietro le macchine. Un giro armonico ben congegnato, un arrangiamento personalizzato è un vestito cucito su misura sulla melodia e sul testo. Un elemento indispensabile per emergere rispetto alla velocità delle produzioni copia incolla.

Qual è il tuo motto o una frase che rappresenta la tua vita?

La musica non è indispensabile, si può vivere anche senza. Male! Ma si può vivere.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Ho in cantiere diverse cose, nuovi brani e nuove collaborazioni. Ma per ora vorrei far girare un po’ questo disco nella sua dimensione naturale, il concerto. Momento dove tutto viene rimesso in gioco e prende nuovi significati.