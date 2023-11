Intervista a $teel per il nuovo singolo “Il giorno uno”

Condividi

“Il giorno uno” è un brano che trasmette emozioni positive e riesce a riscaldare l’anima di chi lo ascolta. Questa canzone nasce da una semplice melodia canticchiata dall’artista su un beat casuale, quasi come se fosse una serenata dedicata a una persona amata. Attraverso un processo di lavoro intensivo sia sull’artista che sulla canzone stessa, è maturata in un’opera artistica completa.

Com’è iniziato il tuo percorso?

Il mio percorso è iniziato avvicinandomi alla musica all’età di 16/17 anni provando a fare una canzone rap d’amore per una ragazza che volevo conquistare.

Dopo ho continuato a coltivare questa passione che si unisce già alle passioni che ho , come la poesia e la scrittura in rima e gli incastri di parole , da quel giorno che scrissi quella strofa, ebbi dei riscontri positivi dalle persone che mi circondavano, e allora fui spronato ad avanzare e ci misi tutto l’impegno che potevo per migliorare in ogni ambito musicale e in ogni stile che decidevo di utilizzare fino ad arrivare a ora.

Come potremmo definire il tuo genere?

In ogni canzone posso tirare fuori un genere diverso da quello precedente quindi penso di non aver un genere ben specifico però posso riassumerlo , se proprio devo dargli un’etichetta nell’hiphop e nell’armonia tra voce e base musicale.

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Sicuramente quello di sviluppo e di amore verso chi ci circonda e verso chi non abbiamo ancora incontrato, ma non solo , anche verso l’ironia è il divertimento che sta dietro alle parole e alle strofe che scrivo perché infondo in qualche modo la musica deve farti felice !

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

L’idea nasce da un mia sorta di testo scarabocchiato , fatto su un app del telefono per scrivere, dove praticamente canticchiavo una sorta di serenata d’amore alla mia ragazza su una strumentale casuale .

Insieme al team di Up Music e i suoi scrittori/compositori e insegnanti eccellenti, con cui ho collaborato, abbiamo scelto una base differente da quella casuale come bozza iniziale , riscritto il testo in modo più semplice e pulito , dopo di ché il produttore dell’etichetta, seguendo la tipologia della base iniziale, ha creato da zero una base nuova e definitiva , su cui ho dovuto riadattare le note del testo e il mio timbro.

In fine dopo tante prove e allenamenti fatti a casa e in studio l’abbiamo trasformata in quella che oggi è la canzone. “Il Giorno Uno”

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Per ora non ho progetti futuri nitidi, però posso dire che mi sto concentrando per fare musica nuova e fresca , soprattutto singoli poi quando avrò ancora più esperienza proverò sicuramente a fare un disco !